يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الترجي وجوادالاخارا بث مباشر | اون لاين مباراة الترجي التونسي بث مباشر | كورة ستار
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 02:32 م
عمرو عادل
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يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الترجي وجوادالاخارا بث مباشر | اون لاين مباراة الترجي التونسي بث مباشر | كورة ستار
يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي , مساء اليوم نظيره فريق ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي , في لقاء تحديد صاحب المركز الخامس في منافسات كأس العالم للأندية ( الإمارات 2018 ) , في اللقاء الذي سيقام على استاد هزاع بن زايد .
فريق الترجي فشل في التأهل الى نصف النهائي بعد الخسارة القاسية بنتيجة 3-0 على يد نظيره العين في ربع النهائي , في حين خسر فريق ديبورتيفو جوادالاخارا أمام نظيره فريق كاشيما انتلرز في ربع النهائي من البطولة بنتيجة 3-2 .
يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الترجي وجوادالاخارا بث مباشر | اون لاين مباراة الترجي التونسي بث مباشر | كورة ستار
ويسعى فريق الترجي في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز من أجل حصد المركز الخامس بعد الخسارة الغير متوقعة أمام العين , بينما يتطلع فريق ديبورتيفو جوادالاخارا الى تحقيق المفاجأة وحصد الفوز تحقيق المركز الخامس في البطولة .
وستقام المباراة الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , في حين ستقام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت كلٍ من فلسطين والأردن وسوريا و السودان وليبيا ومصر .
يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الترجي وجوادالاخارا بث مباشر | اون لاين مباراة الترجي التونسي بث مباشر | كورة ستار
بينما ستقام 2:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب , 1:30 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , الساعة 5:30 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل على قناة ( بي ان سبورت 1 ) , وسيعلق عليها كل المعلق الرياضي ( أحمد البلوشي).
يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الترجي وجوادالاخارا بث مباشر | اون لاين مباراة الترجي التونسي بث مباشر | كورة ستار
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