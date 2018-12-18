يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الترجي وجوادالاخارا بث مباشر | اون لاين مباراة الترجي التونسي بث مباشر | كورة ستار

يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي , مساء اليوم نظيره فريق ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي , في لقاء تحديد صاحب المركز الخامس في منافسات كأس العالم للأندية ( الإمارات 2018 ) , في اللقاء الذي سيقام على استاد هزاع بن زايد .





فريق الترجي فشل في التأهل الى نصف النهائي بعد الخسارة القاسية بنتيجة 3-0 على يد نظيره العين في ربع النهائي , في حين خسر فريق ديبورتيفو جوادالاخارا أمام نظيره فريق كاشيما انتلرز في ربع النهائي من البطولة بنتيجة 3-2 .

يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الترجي وجوادالاخارا بث مباشر | اون لاين مباراة الترجي التونسي بث مباشر | كورة ستار

ويسعى فريق الترجي في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز من أجل حصد المركز الخامس بعد الخسارة الغير متوقعة أمام العين , بينما يتطلع فريق ديبورتيفو جوادالاخارا الى تحقيق المفاجأة وحصد الفوز تحقيق المركز الخامس في البطولة .





وستقام المباراة الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت السعودية وتركيا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , في حين ستقام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت كلٍ من فلسطين والأردن وسوريا و السودان وليبيا ومصر .

يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الترجي وجوادالاخارا بث مباشر | اون لاين مباراة الترجي التونسي بث مباشر | كورة ستار

بينما ستقام 2:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب , 1:30 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , الساعة 5:30 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل على قناة ( بي ان سبورت 1 ) , وسيعلق عليها كل المعلق الرياضي ( أحمد البلوشي).