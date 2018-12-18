bein sport لايف | مشاهدة مباراة الترجي وجوادالاخارا بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

تقدم "بوابة الفجر الرياضي" بثًا مباشرًا لمباراة الترجي وجوادالاخارا المكسيكي، التي تقام، اليوم الثلاثاء، على ملعب هزاع بن زايد، في مدينة العين بالإمارات، ضمن مباراة المركزين الخامس والسادس في إطار بطولة كأس العالم للأندية الأبطال.





موعد مباراة الترجي وجوادالاخارا





تنطلق مباراة الترجي وجوادالاخارا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

bein sport لايف | مشاهدة مباراة الترجي وجوادالاخارا بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وجوادالاخارا





ستكون مباراة الترجي وجوادالاخارا منقولة





بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة الترجي وجوادالاخارا منقولة





أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

يدخل فريق الترجي التونسي مباراة جوادالاخارا في كأس العالم للأندية، عازمًا على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة بعد

bein sport لايف | مشاهدة مباراة الترجي وجوادالاخارا بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

خسارته في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وتعرض الترجي لخسارة قاسية للغاية في الدور ربع النهائي من عمر المونديال على يد نظيره العين الإماراتي بثلاثة أهداف من دون رد، وهو ما جعل جماهير النادي التونسي في حالة غضب عارمة إثر هذه الخسارة غير المتوقعة.





يبقى الأمر المهم الآن هو ضرورة تعويض الجماهير التونسية من خلال مباراة المركزين الخامس والسادس أمام نظيره فريق جوادالاخارا، حيث يتوجب على لاعبي فريق الترجي ضرورة اقتناص المركز الخامس بأي وسيلة ممكنة من أجل إثبات أحقيته بالوجود في كأس العالم للأندية كبطل للقارة الأفريقية.

bein sport لايف | مشاهدة مباراة الترجي وجوادالاخارا بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

بث مباشر لمباراة الترجي وجوادالاخارا في كأس العالم للأندية



