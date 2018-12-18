تعرف على اسعار الريال السعودى اليوم الثلاثاء 18-12-2018 امام الجنيه في البنوك- اعلى سعر واقل سعر 

واصل سعر الريال السعودى استقراره في البنوك والسوق السوداء يعيش سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار، ليستقر اسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك خلال التعاملات اليوم الخميس، في البنوك الحكومية والخاصة، ليسجل الريال السعودي سعر 4.75 جنيه للشراء، 4.78 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى، بحسب أخر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصري، اليوم الثلاثاء 18-12-2018 وجاءت أسعار الريال السعودى وأعلى سعر وأقل سعر للريال على النحو التالي:





سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى 4.75 جنيه للشراء 4.79 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى بنك مصر

4.75 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى اليوم مصر في السوق السوداء

واصل سعر الريال السعودى استقراره في البنوك والسوق السوداء على حد السواء خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 18-12-2018 حيث سجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4.70 جنيها للشراء، 4.80 جنيها للبيع، بينما سجل متوسط سعر الريال السعودى في البنوك نحو 4.75 جنيها للشراء، و4.79 جنيها للبيع بحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.





سعر الريال السعودي فى البنك التجارى الدولى

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

4.73 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى في البنك المركزى المصرى





استقر سعر صرف الريال السعودى في البنك المركزى خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 15-12-2018، حيث سجل سعر الريال السعودى نحو 4.75 جنيها للشراء، و4.79 جنيها للبيع، ويعتبر هذا السعر أعلى سعر للدولار في البنوك بعد اتش اس بي سي.



