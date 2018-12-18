ننشر افضل سعر للريال السعودى في البنوك الرسمية اليوم 18 ديسمبر 2018 - تعاملات الظهيرة
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 02:23 م
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شهدت التعاملات المسائية للبنوك الحكومية والخاصة، استقرار سعر الريال السعودي في مصر، اليوم الأحد 18 ديسمبر 2018، حيث استقر سعر الريال السعودي عند نفس معدلات أمس، وسجل 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحدثيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، ويسجل الدولار الامريكي اعلى سعر في العملات مقابل الريال السعود ليقلب الدولار الموازين كعادته.
افضل سعر للريال السعودى
وبلغ الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك HSBC مسجلاً 4.78 جنيها، بينما سجل الريال السعودي أقل سعر للبيع، في بنك مصر عند مستوى 4.77 جنيها.
نرصد لكم كل يوم على بوابة الفجر سعر الريال السعودي مقارنة بالدولار الامريكي و سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري و أسعار العملات الاجنبية أمام الريال السعودى .
1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 3.750 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 3.750 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
4.75 جنيها للشراء
4.78 جنيها للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولي
4.74 جنيها للشراء
4.79 جنيها للبيع
سعر الريال السعودي في بنك البركة
4.68 جنيها للشراء
4.82 جنيها للبيع
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
4.74 جنيها للشراء
4.79 جنيها للبيع
ننشر افضل سعر للريال السعودى في البنوك الرسمية اليوم 18 ديسمبر 2018 - تعاملات الظهيرة
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