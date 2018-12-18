يوتيوب HD| مشاهدة مباراة الترجي التونسي وغوادالاخارا المكسيكي اليوم الثلاثاء 18-12-2018 Altrajjy VS Ghawadlakara لايف

نتابع معكم مباراة المركز الخامس والسادس في كأس العالم للأندية، مباراة هامة اليوم بين الترجي التونسي ونادي غوادالاخارا وذلك الإمارات بكأس العالم للأندية الأبطال اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 ونرصد توقيتات المباراة وكافة الأمور المتعلقة بالمباراة، ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات المتنوعة، شارك الرابط الآن، وقم بحفظ الرابط في المفضلة من أجل معرفة المزيد ونحن معكم بكل جديد1





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تنطلق المباراة في تمام الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، والساعة 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات العاجلة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد. موعد مشاهدة مباراة الترجي وغوادالاخارا

تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 18-12-2018 في الأوقات التالية:

الساعة 5:30 مساءًا بتوقيت الإمارات الساعة 4:30 مساءًا بتوقيت السعودية الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 1 المركز الخامس والسادس



