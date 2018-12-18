الاسطورة HD.. مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو غوادالاخارا بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 18-12-2018 رابط يوتيوب

يلتقي في الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد الترجي التونسي وديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في مونديال الأندية.





وكان الترجي قد خسر مباراته الأولى أمام العين في الدور ربع النهائي بنتيجة ثقيلة قوامها ثلاثة أهداف مقابل لا شيء ، فيما خسر غوادالاخارا من كاشيما انتلرز الياباني بطل آسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الاسطورة HD.. مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو غوادالاخارا بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 18-12-2018 رابط يوتيوب

تنافس





ويسعى الترجي إلى إنهاء البطولة في المركز الخامس ، أما الفريق المكسيكي فيتطلع إلى أول فوز له في البطولة العالمية التي شارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.





والمواجهة هي الثانية بين الترجي التونسي وأحد الفرق المكسيكية، وتكرار للمواجهة التي شهدتها البطولة عام 2011 عندما لعب الترجي مع مونتيري المكسيكي وسط نفس الظروف في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس وخسر حينها الترجي بهدفين مقابل ثلاثة وأنهى البطولة سادساً.

الاسطورة HD.. مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو غوادالاخارا بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 18-12-2018 رابط يوتيوب

وستحاول كتيبة المدرب التونسي معين الشعباني حفظ ماء الوجه بعد أداء دون التوقعات في المباراة السابقة أمام العين والتي عانى فيها الفريق أمام بطل الإمارات وتلقت شباكه ثلاثية قاسية، إذ بدا التأثر الشديد على الفريق بعد الخسارة رغم الدعم الجماهيري الذي حظي به بطل أفريقيا.





وأدى فريق الترجي مرانه الأخير أمس على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين وذلك بعدما اكتفى الفريق بحصة تدريبية خفيفة أول من أمس في فندق الإقامة عقب مباراة العين وذلك لإزالة الإرهاق.

الاسطورة HD.. مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو غوادالاخارا بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 18-12-2018 رابط يوتيوب

في المقابل يأمل غوادالاخارا المكسيكي إنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة في مشاركته الأولى في مونديال الأندية، ورغم أن مديره الفني خوسيه كاردوزو بدأ البطولة بطموحات عالية وثقة بإمكانية المرور إلى نصف النهائي إلا أنه اصطدم بقوة الفريق الياباني الذي نجح في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز مستحق بثلاثية.





ويدير اللقاء الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجر ويعاونه على الخطوط تفيتا ماكاسيني ورول مارك، والأمريكي جاير روفو حكماً رابعاً.