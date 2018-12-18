مصر تعتز بانتمائها الإفريقي.. رسائل السيسي من المنتدى الإفريقي الأوروبي بالنمسا

شهدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى "أوروبا – أفريقيا"، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور أكثر من ٥٠ رئيس دولة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، العديد من الرسائل، من بينها مطالبة الشعوب الأفريقية ببذل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الإرهاب والتدخلات الخارجية يؤثران على الأداء الاقتصادي لإفريقيا، فضلاً عن استعراض تحديات التنمية الاقتصادية بأفريقيا.

أهم التحديات التي تواجه شعوبنا هي التغلب على دعاوى الانغلاق

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القارة الأفريقية حققت معدلات نمو مستدامة، حيث لم يحقق الأداء الاقتصادي المستهدف بعد نتيجة للأوضاع الاقتصادية للقارة وتحديات الأمن والاستقرار، فضلًا عن مخاطر النزاعات المسلحة، لافتًا إلى أن من أهم التحديات التي تواجه شعوبنا هي التغلب على دعاوى الانغلاق.

أفريقيا حققت معدلات نمو إيجابية خلال الـ 10 سنوات الماضية

وقال السيسي، إن القارة الأفريقية حققت على مدار السنوات العشر الماضية معدلات نمو إيجابية، مضيفًا أن هذا الأداء الاقتصادي تمكن من الصمود رغم التقلبات الاقتصادية العالمية لم يحقق المستهدف منه نظرا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية في العديد من بلدان القارة وشروط التجارة والاستثمار الدولي غير المواتية وتحديات الأمن والاستقرار التي تحول دون ترجمة هذا النمو إلى تحسن ملموس في حياة الأفراد فضلا عن تزايد مخاطر النزاعات المسلحة والأنشطة الإجرامية والإرهابية العابرة للحدود.

وأكد الرئيس السيسي، سعيه من خلال العمل المشترك مع الشركاء من الدول والمؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة التي من شأنها تبديد مخاوف أبناءنا من المستقبل وتحقيق تطلعاتهم في الحياة الآمنة الكريمة.

مصر وضعت خطة شاملة للتحول الرقمي

كما أكد الرئيس السيسي، أن مصر وضعت خطة شاملة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن: "موضوعات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وأحد دعائم التنمية المستدامة وإقامة مجتمعات جاذبة للاستثمار، وقارتنا مؤهلة اكثر من غيرها مؤهلة للتعامل مع المؤهلات الحديثة.

السيسي يطالب الشعوب الأفريقية ببذل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة

وطالب الرئيس السيسي، شعوب أفريقيا ببذل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للأجيال القادمة، مضيفا أن القارة السمراء حققت معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية.

مصر تعتز بانتمائها الإفريقي

وأكد الرئيس السيسي، اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي، مشددا على أنه دون الارتكاز على هذا الانتماء لن تؤتي جهود مصر العائد الأمثل على الصعيدين المحلي والقاري، مضيفًا أن مصر سعت في استضافة معمل الأمم المتحدة الأفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي، الذي تم تجهيزه بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية، لتعزيز قدرات الباحثين والعاملين بالمجالات التكنولوجية من مختلف أنحاء القارة الإفريقية على صياغة حلول تكنولوجية مبتكرة تساهم في مواجهة التحديات العالمية، وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة التنموية 2030 والأجندة الإفريقية للتنمية 2063.

وأشار الرئيس السيسي، إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكين ذوي الاحتياجات من استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة الفرصة لهم لمواكبة التطورات الحديثة والمشاركة فيها.

12 مليون شاب في أفريقيا ينضمون إلى سوق العمل سنويا

وقال الرئيس السيسي، أن 12 مليون من شباب القارة الأفريقية ينضمون إلى سوق العمل سنويا، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، مضيفًا أن القارة الأفريقية مؤهلة أكثر من غيرها للتعامل مع الأدوات الحديثة في القرن الحادي والعشرين خاصة أن 60% من سكان أفريقيا البالغ تعدادهم 1.2 مليار نسمة، هم دون سن الـ 25 عامًا.

تدشين شبكة إلكترونية أفريقية في التعليم والعلاج عن بعد

وأكد الرئيس السيسي، أن الدول الأفريقية، تدشين مشروع الشبكة الإلكترونية الأفريقية في مجالات التعليم والعلاج عن بعد باعتباره أحد المشروعات الرائدة في القارة والمرتبطة بأجندة 2063، مشيرًا إلى أن أفريقيا تسعى لإنشاء شبكة كابلات ألياف ضوئية متطورة لربط دول القارة ببعضها البعض وتطوير كفاءة نقل البيانات بين الدول الأفريقية والأوروبية من خلال شبكة كوابل تمر بالأراضي والمياه الإقليمية المصرية.

ولفت إلى ضرورة ربط دول قارة أفريقيا من خلال مشروعات البنية التحتية عالية المستوى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مصر استضافت معمل الأمم المتحدة الأفريقي للإبداع التكنولوجي

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر نجحت في استضافة معمل الأمم المتحدة الأفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي والذي تم تجهيزه بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية لتعزيز قدرات الباحثين والعاملين في المجالات التكنولوجية من مختلف أنحاء القارة لصياغة حلول تكنولوجية مبتكرة تساهم في مواجهة التحديات العالمية وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة التنموية 2030 والأجندة الأفريقية للتنمية 2063.

العمل المشترك بين الدول يقدم حلولا مبتكرة لظاهرة تغير المناخ

وقال الرئيس السيسي، إن العمل المشترك بين دول العالم يقدم حلولا مبتكرة للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ، مضيفًا أن تطبيقات العصر الرقمي قادرة على المساهمة في إيجاد بعض الحلول العملية لظاهرة تغير المناخ وزيادة الانبعاث الحراري التي تؤرق البشرية بأسرها.

السيسي يطالب بزيادة الاستثمارات وربط دول أفريقيا ببنية تحتية قوية

وطالب السيسي، بمزيد من الاستثمارات في القارة الأفريقية وربط دولها ببنية تحتية قوية لتسهيل الخدمات، مؤكدًا أن القارة الأفريقية تعول على شركائها في أوروبا والعالم بمجال تكنولوجيا المعلومات ونقل وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة منها وإنشاء جيل جديد قادر على التعامل مع البيئة الرقمية وإدارة العمل وتمكينهم من جميع مستحدثات التكنولوجيا.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدول الأفريقية تتطلع إلى تبادل الخبرات مع الشركاء في مجال نظم المعلومات وتفعيل الشراكة في المجالين العام والخاص وربطها ببنية تحتية لتسهيل الخدمات.