جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة عمليات التهريب خلال نوفمبر

أكدت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تتصدى لعمليات التهريب غير المشروعة بكافة منافذ الجمهورية ونجحت خلال شهر نوفمبر الماضي في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وضبط القضايا المتنوعة كالتالي:





في مجال ضبط العناصر الضالعة فى عمليات التهريب:

ضبط (302) قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع وغير مسدد عنها الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها (57،816،135) مليون جنيه.

في مجال ضبط السلع المهربة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر:

ضبط (13) قضية بمضبوطات بلغت ( 934 عبوة – 5142 قطعة- 19700 متر) أبرزها (قطع غيار سيارات- مواد غذائية).

في مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية:

ضبط ( 7 ) قضايا.

في مجال ضبط جرائم تهريب الآثار:

ضبط ( 6 ) قضايا بمضبوطات مختلفة.

في مجال مكافحة تهريب المعادن النفيسة:

ضبط ( 4 ) قضايا بمضبوطات وزنت (15) كيلو مشغولات ذهبية، و(496،760) كيلو جرام مشغولات فضية.

في مجال ضبط جرائم المخدرات:

ضبط ( 40) قضية أبرز المضبوطات (82785 قرصا، 7،871 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 678 كيلو جرام لمخدر البانجو، 30 جرام لمخدر الأفيون).

في مجال ضبط قضايا الألعاب النارية:

ضبط ( 31 ) قضية بمضبوطات متنوعة.

في مجال مكافحة جرائم تهريب السولار المدعم:

ضبط ( 2 ) قضية بمضبوطات بلغت (16368) لتر سولار مدعم - قدرت قيمة فارق الدعم، بمبلغ قدره (150،946) ألف جنيه مصري.

في مجال ضبط جرائم الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات:

ضبط ( 98) قضية ( تسلل- تزوير مستندات "جوازات، إقامة، أختام، إذن سفر، تأشيرات، رخص قيادة، محررات رسمية").

في مجال تهريب النقد الأجنبي:

ضبط (16) قضية عملات أجنبية مختلفة، بلغ إجمالي قيمة المبالغ الأجنبية فيها بما يعادلها بالجنيه المصري، بـ (4،283،730) مليون جنيه، وإجمالي المبالغ المضبوطة بالعملة المحلية والأجنبية (4،804،490) مليون جنيه مصري.

في مجال تنفيذ الأحكام القضائية:

ضبط ( 5755 ) مكوم عليهم في قضايا متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.