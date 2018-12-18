وزيرة الصحة تبحث نقل التجربة الهولندية في مجال تجميع البلازما

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور "بول استرنجرز" الخبير الهولندي في مجال مشتقات الدم وتجميع البلازما، للاستفاة من خبراته في المشروع القومي لتجميع وتصنيع البلازما.





جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عصام نائب الوزير لشئون الدواء، واللواء مجدي أمين مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، واللواء مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، والدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة منال نور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات نقل الدم والدكتورة نهاد محمد مدير عام خدمات نقل الدم، وذلك بديوان عام الوزارة.





ورحبت الدكتورة هالة زايد، بالخبير الهولندي وأعربت عن سعادتها بالتعاون المشترك المثمر بين هولندا ومصر في مشروعها القومي لانتاج وتصنيع البلازما ونقل خبرات الجانب الهولندى في هذا المجال المهم.





وأكدت أن الخبير أعرب عن سعادته بزيارته لمصر، موضحًا أن القيادة السياسية في مصر لديها جدية كبيرة ورغبة حقيقية في انجاح مشروع إنتاج وتجميع البلازما، مؤكدا على أن هناك علاقة وثيقة بين المتبرع وعملية تجميع البلازما والمريض، وإذا تم اغفال أي من هذه العناصر تبوء عملية التجميع بالفشل.





واستعرض الخبير، تجارب الدول الأوربية والأمريكية في تجميع وانتاج البلازما مثل روسيا والبرازيل ورومانيا وكذلك الصين والهند، مؤكدًا أن العديد من البلدان قد أنفقت أموالا طائلة دون جدوى حيث باءت عملية التجميع بعدم النجاح لغياب رؤية واضحة واستراتيجية عمل قوية في هذا المشروع.



