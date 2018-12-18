بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو جوادالاخارا
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 02:11 م
محمد الشيخ
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يقدم موقع الفجر الرياضى خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو جوادالاخارا يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي وجوادالاخارا HD | Bein match
يستعد فريق الترجي التونسي لخوض مباراة قوية ضد جوادالاخارا المكسيكي في المباراة التي ستجمعهما على استاد هزاع بن زايد في مباراة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية.
ويلعب الترجي التونسي ضد جوادالاخارا المكسيكي اليوم الثلاثاء والموافق 18/ 12/ 2018 في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
وكان فريق الترجي التونسي قد خسر في ربع نهائي مونديال الأندية من العين بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي في مباراة عربية شاهدها جميع أبناء العالم العربي.
أما على الجانب الآخر؛ فقد خسر فريق جوادالاخارا من كاشيما أنتلرز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفي في مباراة ريع النهائي التي جمعتهما يوم السبت الماضي.
وسيتم نقل مباراة الترجي التونسي مع جوادالاخارا المكسيكي عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق أحمد البلوشي ويمكنكم متابعينا الكرلم مشاهدة مباراة الفريقين عبر موقع الفجر الرياضي.
ومن جهة أخرى؛ سيكون الجمهور العربي على موعد مع مباراة نارية ستجمع بين ريفر بليت الأرجنتيني والعين الإماراتي اليوم الثلاثاء في المباراة ستجمعهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وفي نفس الدور سيلعب ريال مدريد مع كاشيما أنتلرز الياباني.
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