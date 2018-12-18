"سرقوا 400 ألف جنيه".. كشف غموض السطو على شركة سياحة بالعجوزة

نجح رجال مباحث الجيزة في كشف غموض سرقة خزينة شركة سياحة بمنطقة العجوزة، وتبين أن 4 عاطلين وراء السرقة، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهم وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكان ورد اخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بتلقي الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم العجوزة، بلاغا مفاده قيام مجهولين بسرقة خزينة شركة سياحة بدائرة القسم.

وانتقل المقدم مجدي موسي وكيل فرقة وسط الجيزة لمكان البلاغ، وتبين وجود أثار كسر بالخزينة، وسرقة 400 ألف جنيه، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة، لفحصها.

وكلف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية العقيد عمرو البرعي بتشكل فريق بحث، لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات المقدم مجدي موسى إلى أن وراء السرقة 4 عاطلين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم السرقة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بإخطار مدير أمن الجيزة.