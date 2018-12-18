اخر تحديثات سعر الدولار في البنوك الرسمية والبنك الاهلى المصري اليوم الثلاثاء 18-12-2018 

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 18-12-2018 ويعتبر من أهم البنوك العاملة في مصر البنك الأهلى المصري وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري نحو 17.78 جنيها، 17.88 جنيها، وذلك بحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى.





سعر الدولار في البنك المركزى المصرى





استقر سعر صرف الدولار في البنك المركزى خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 18-12-2018، حيث سجل سعر الدولار نحو 17.85 جنيها للشراء، و17.97 جنيها للبيع، ويعتبر هذا السعر أعلى سعر للدولار في البنوك بعد بنك أبو ظبي الإسلامي.





سعر الدولار في البنك الأهلى اليوم 18-12-2018





استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 18-12-2018 ويعتبر من أهم البنوك العاملة في مصر البنك الأهلى المصري وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري نحو 17.78 جنيها، 17.88 جنيه.





سعر الدولار الان في السوق السوداء والبنوك

واصل سعر صرف الدولار استقراره في البنوك الرسمية الحكومية منها والخاصة والسوق السوداء وشركات الصرافة خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 18-12-2018 حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.89 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 17.85 جنيها للشراء، و17.97 جنيها للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.79 جنيها للشراء و17.89 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك ابو ظبي الإسلامي 17.89 جنيها و17.96 جنيها، أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولى فسجل نحو 17.86 جنيها، 17.96 جنيها، وسجل الدولار في بنك كريدى أجريكول 17.87 جنيها، 17.97 جنيها. بحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى عن اسعار الدولار في البنوك العاملة في مصر.





سعر الدولار اليوم في مصر في مكاتب شركات الصرافة والبنوك الكبرى





استقر سعر صرف الدولار في مصر في البنوك الحكومية والكبرى وشركات الصرافة والسوق السوداء اليوم الثلاثاء 18-12-2018، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزى المصري نحو 17.85 جنيها للشراء، و17.97 جنيها للبيع وهو أحد اكبر البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.



