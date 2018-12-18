كاف يعلن حكم لقاء الأهلي وجيما الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مهمة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار الإثيوبي، الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لطاقم تحكيم صومالي.





وأعلن "كاف" اختيار طاقم تحكيم صومالي يتكون من حسن محمد حاجي حكم ساحة، ويعاونه حمزه حاجي مساعد أول أبدى محمد نور مساعد ثان لإدارة اللقاء.

وفاز الأهلي على جيما الإثيوبي بهدفين دون رد أحرزهما ناصر ماهر، ومروان محسن، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب.





الأهلي يعلن جاهزية حسام عاشور أمام جيما الإثيوبي

وأكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن حسام عاشور لاعب وسط الفريق جاهز لمباراة جيما الإثيوبي في دوري ابطال افر يقيا الأحد المقبل في إثيوبيا.





وتعافى عاشور من الإصابة الأخيرة التى لحقت به في مباراة الذهاب امام جيما ببرج العرب حيث عانى من اصابة بكدمة في الكاحل.





وأعلن طبيب الأهلي جاهزية حسام عاشور لمباراة إياب دور ال٣٢ من دوري أبطال إفريقيا أمام جيما في إثيوبيا بعد تعافيه التام من الإصابة.





وكشف خالد محمود طبيب الأهلي عن موقف أحمد فتحي من مباراة جيما الإثيوبي في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أيطال إفريقيا.





وقال محمود في تصريحات خاصة إلى "الفجر الرياضي: "من الصعب لحاق فتحي بمباراة الأحد المقبل ونفضل إراحته في هذا اللقاء".





وأضاف طبيب الأهلي: "من الطبيعي أن تستغرق إصابة فتحي هذا الوقت بالنظر إلى المجهود الكبير الذي يبذله على أرض الملعب، ونحن نفضل عدم الاستعجال في الدفع به.. ربما يصبح أحمد فتحي جاهزًا للمباراة التي سنخوضها عقب مواجهة جيما الإثيوبي، ونأمل في ذلك".





ويستعد الأهلي للسفر إلى إثيوبيا بعد غد الخميس لمواجهة جيما أبا جيفار في إياب دور ال٣٢ من دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب في برج العرب بفوز الفريق الأحمر بثنائية ناصر ماهر ومروان محسن.





وكان أحمد فتحي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الأمامية خلال مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث غاب اللاعب عن فريقه طوال الفترة الماضية.





وحقق الأهلي الفوز أمس على النجوم بهدفين نظيفين أحرزهما مراون محسن ومؤمن زكريا في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري.