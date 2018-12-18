الأهلي يعلن جاهزية حسام عاشور أمام جيما الإثيوبي

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن حسام عاشور لاعب وسط الفريق جاهز لمباراة جيما الإثيوبي في دوري ابطال افر يقيا الأحد المقبل في إثيوبيا.





وتعافى عاشور من الإصابة الأخيرة التى لحقت به في مباراة الذهاب امام جيما ببرج العرب حيث عانى من اصابة بكدمة في الكاحل.





وأعلن طبيب الأهلي جاهزية حسام عاشور لمباراة إياب دور ال٣٢ من دوري أبطال إفريقيا أمام جيما في إثيوبيا بعد تعافيه التام من الإصابة.





وكشف خالد محمود طبيب الأهلي عن موقف أحمد فتحي من مباراة جيما الإثيوبي في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أيطال إفريقيا.





وقال محمود في تصريحات خاصة إلى "الفجر الرياضي: "من الصعب لحاق فتحي بمباراة الأحد المقبل ونفضل إراحته في هذا اللقاء".





وأضاف طبيب الأهلي: "من الطبيعي أن تستغرق إصابة فتحي هذا الوقت بالنظر إلى المجهود الكبير الذي يبذله على أرض الملعب، ونحن نفضل عدم الاستعجال في الدفع به.. ربما يصبح أحمد فتحي جاهزًا للمباراة التي سنخوضها عقب مواجهة جيما الإثيوبي، ونأمل في ذلك".





ويستعد الأهلي للسفر إلى إثيوبيا بعد غد الخميس لمواجهة جيما أبا جيفار في إياب دور ال٣٢ من دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب في برج العرب بفوز الفريق الأحمر بثنائية ناصر ماهر ومروان محسن.





وكان أحمد فتحي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الأمامية خلال مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث غاب اللاعب عن فريقه طوال الفترة الماضية.





وحقق الأهلي الفوز أمس على النجوم بهدفين نظيفين أحرزهما مراون محسن ومؤمن زكريا في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري.





مارتن لاسارتي يتحدث عن صفقات وإصابات الأهلي





وأعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني أنه سيقوم بتغييرات هامة للغاية وستكون جيدة وذلك في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام أمس قبل أن يشاهد مباراة الأهلي والنجوم.





وأضاف لاسارتي: "أمامنا المادة لكي ندرس المنافسين جيدا، وهناك أشخاص في الفريق ستقوم بمد الجهاز الفني بالمعلومات، وبالفعل قمنا بهذا الأمر منذ الأمس".





وأكد لاسارتي أنه اختار النادي الأهلي لأنه ناد عظيم ومن أعظم الأندية في المنطقة وله تاريخ عظيم.





وأضاف مارتن لاسارتي: "يعجبني أن يكون الأهلي له أهداف عظيمة وأنا متعود أن اختار النادي الذي له أهداف عظيمة.. أعيش الكرة بشغف وأنا في مصر لكي أفوز، وهناك وسائل نتبعها في العمل لكي نحقق ذلك في مقدمتها نوعية اللاعيب وأن يؤدي كل فرد عمله".









وتابع لاسارتي: "لاعب صغير السن أو الكبير أو النجم لا بد عليه أن يقوم بواجبه فكلنا فريق واحد لكي نصل للهدف الخاص بنا.. روح الفريق أمر مهم للغاية، عندما نفوز ونحقق الهدف لفريق كبير وله شعبية كبيرة ندخل السعادة على الجماهير فالفوز يجعل الجماهير سعيدة ولدينا إرادة كبيرة في البداية وهدفنا أن نحقق مكاسب كبيرة مع الفريق".





وأشار إلى أنه شاهد الأهلي في 6 مباريات كان الفريق فيها جيدًا وأخرى كان يحتاج لتحسين الأداء.





وواصل لاسارتي: "هذه رؤية لاعب كرة وكنت أرى أنه يحتاج لتحسين الأداء.. سيكون لي دور في اختيار اللاعبين الجدد للأهلي مع سيد عبد الحفيظ وإدارة النادي".





وحول إمكانية رحيل بعض اللاعبين قال مدرب الأهلي الجديد :"الكرة مثل الحياة، وأهم شئ هو اتخاذ القرار المناسب للفريق، وسأحاول خلال الوقت الضيق اتخاذ أفضل قرار للفريق".





وعن كثرة عدد إصابات الأهلي قال: "الإدارة تحدثت معي حول المصابين وهذا أمر يقلقني وسأرى كيف أختار الخطط المناسبة لتفادي مثل هذه المشكلة وعدم الوقوع فيها في المستقبل من خلال الإعداد المميز".



