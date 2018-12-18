ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الكرملين: نرفض المزاعم الأمريكية بالتدخل في انتخابات 2016

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:39 م
الكرملين: نرفض المزاعم الأمريكية بالتدخل في انتخابات 2016
دميتري بيسكوف
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

رفض الكرملين، اليوم الثلاثاء، تقريرين أمريكيين جديدين يزعمان تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية، عام 2016 قائلاً إنهما يفتقران للتفاصيل ولم يوضحا كيف تدخلت الحكومة الروسية.

 

وذكر تقريرا الخبراء اللذان نشرهما أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس الإثنين، أن تدخل موسكو في الانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان أكبر مما كان يُعتقد من قبل وتتضمن محاولات لتقسيم الأمريكيين على أساس العرق والفكر.

 

ونفى الكرملين مراراً أي تدخل في السياسة الأمريكية واصفاً المزاعم بأنها جزء من حملة مناهضة لروسيا ذات دوافع سياسية.

المزيد عن: دميتري بيسكوف انتخابات 2016 امريكا المزاعم الأمريكية
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
الترجي التونسي
-
x
15:30
-
جوادالاخارا
ريفير بليت
-
x
18:30
-
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
-
x
17:00
-
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
-
x
21:45
-
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي