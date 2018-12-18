الكرملين: نرفض المزاعم الأمريكية بالتدخل في انتخابات 2016

رفض الكرملين، اليوم الثلاثاء، تقريرين أمريكيين جديدين يزعمان تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية، عام 2016 قائلاً إنهما يفتقران للتفاصيل ولم يوضحا كيف تدخلت الحكومة الروسية.

وذكر تقريرا الخبراء اللذان نشرهما أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس الإثنين، أن تدخل موسكو في الانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان أكبر مما كان يُعتقد من قبل وتتضمن محاولات لتقسيم الأمريكيين على أساس العرق والفكر.

ونفى الكرملين مراراً أي تدخل في السياسة الأمريكية واصفاً المزاعم بأنها جزء من حملة مناهضة لروسيا ذات دوافع سياسية.