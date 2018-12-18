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مقتل 9 إرهابيين من تنظيم داعش بأفغانستان

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:37 م
مقتل 9 إرهابيين من تنظيم داعش بأفغانستان
قوات أفغانية
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وكالات
 
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قتلت القوات الأمريكية والأفغانية، ما لا يقل عن تسعة 9 مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في خراسان، داعش خراسان، في عمليات منفصلة جرت في إقليمي كونار ونانجارهار بشرق البلاد.

 

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الأفغانية عن فيلق سلاب 201 التابع للجيش الأفغاني في شرق البلاد قوله في بيان له، إن ما لا يقل عن أربعة من مسلحي تنظيم داعش، قد قتلوا في غارة نفذتها القوات الأمريكية بطائرة بدون طيار في منطقة هاسكا مينا بإقليم نانجارهار أمس الأول الأحد.

 

وأضاف البيان أن قوات الاستخبارات الأفغانية نفذت عمليات أخرى مع قوات الدعم الجوي الأمريكية في منطقة بيتش دارا بإقليم كونار، ما أسفر عن مقتل 5 على الأقل من عناصر تنظيم، داعش خراسان.

 

كما أصيب مسلح آخر تابع لتنظيم داعش خراسان، أثناء العمليات نفسها، بحسب ما جاء في بيان الجيش.

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