ضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق توك توك بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص وضبط مرتكبي الواقعة القتل بقصد السرقة.

وتبلغ لمركز شرطة فوه بمديرية أمن كفرالشيخ من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص على حافة ترعة الستات بقرية الفتوح بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الثاني من العمر بكامل ملابسه، به جرح طعني بالرقبة من الأمام "مجهول الهوية"، ولم يتم العثور على ثمة متعلقات معه سوى سلاح أبيض "سكين صغيرة الحجم".

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة وتحديد هوية المجني عليه ومرتكبي الواقعة، وأسفرت الجهود عن تحديد هوية المجني عليه ويدعى "محمد. هـ. ع" سن 18، سائق مركبة "توك توك"، مقيم بالمحمودية بمحافظة البحيرة "تغيب عن منزله في وقتٍ سابق لواقعة العثور عليه وكان بحوزته مركبة توك توك "خاصة به" وغير مُبلغ بغيابه.

ومن خلال استكمال جهود البحث توصلت التحريات أن وراء ارتكال الواقعة كلٍ من: "نادر. ا. ح" سن 20، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها قضية "سرقة"، و"زاهر. ن. ح" سن 18، مقيمان بدائرة مركز شرطة سيدي سالم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول، حيث تقابلا مع المجني عليه واستدرجاه بحجة توصيلهما لقريتهما، إلا أنهما غافلاه وتعدى عليه الثاني بسلاح أبيض "السكين المعثور عليها محل واقعة العثور على المجني عليه" وأحدثا به الإصابة التي أودت بحياته وقاما بإلقائه بمكان العثور عليه واستوليا على مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.