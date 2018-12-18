الأهلي مهدد بخسارة صفقة الموسم

اقتربت صفقة انتقال رمضان صبحي، نجم هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شهر يناير المقبل مهددة بالفشل.





واستطلع مسؤولو القلعة الحمراء رأي اللاعب ومدير أعماله الذي عرض الفكرة على مسؤولي هيديرسفيلد بشكل شفوي، ولكن النادي الإنجليزي تمسك ببقاء رمضان حتى نهاية الموسم لتقييم مستواه.





وضغط رمضان صبحي للرحيل عن الأهلي ليفتح نادي هيديرسفيلد الباب أمام انتقاله إلى الأهلي، ولكن بشكل نهائي مقابل 4 ملايين إسترليني، مما يزيد من صعوبة عودة اللاعب.





ويدرس الأهلي يدرس عودة رمضان صبحي ويجري محاولات مكثفة عن طريق اللاعب لإقناع هيديرسفيلد برحيله معارا لموسم ونصف، وليس عن طريق البيع النهائي.



