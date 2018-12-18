الأهلي مهدد بخسارة صفقة الموسم
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:19 م
الفجر الرياضي
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اقتربت صفقة انتقال رمضان صبحي، نجم هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شهر يناير المقبل مهددة بالفشل.
واستطلع مسؤولو القلعة الحمراء رأي اللاعب ومدير أعماله الذي عرض الفكرة على مسؤولي هيديرسفيلد بشكل شفوي، ولكن النادي الإنجليزي تمسك ببقاء رمضان حتى نهاية الموسم لتقييم مستواه.
وضغط رمضان صبحي للرحيل عن الأهلي ليفتح نادي هيديرسفيلد الباب أمام انتقاله إلى الأهلي، ولكن بشكل نهائي مقابل 4 ملايين إسترليني، مما يزيد من صعوبة عودة اللاعب.
ويدرس الأهلي يدرس عودة رمضان صبحي ويجري محاولات مكثفة عن طريق اللاعب لإقناع هيديرسفيلد برحيله معارا لموسم ونصف، وليس عن طريق البيع النهائي.
وأكد نادر شوقي وكيل رمضان صبحي المحترف بصفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، أنه لا يعلم أي شئ عن انتقال رمضان، لصفوف الأهلي خلال انتقالات الشتاء في يناير المقبل.
وقال شوقي، خلال تصريحات لبرنامج في التمانيات على إذاعة إنرجي مع الإعلامي إيهاب الخطيب: " هذا الحديث سابق لأوانه وعلى أرض الواقع لم نتحدث مع هدرسفيلد تاون الإنجليزي عن انتقال رمضان صبحي للأهلي في يناير المقبل".
ويرغب الأهلي في تدعيم صفوفه بقوة خلال انتقالات يناير المقبلة، حتى يصحح أوضاع الفريق ويعوض فارق النقاط مع الزمالك صاحب صدارة الدوري.
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