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الجامعة العربية تدين انتهاك تركيا للسيادة العراقية

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:28 م
الجامعة العربية تدين انتهاك تركيا للسيادة العراقية
الجامعة العربية - أرشيفية
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صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الضربات التركية المتتالية خلال الأيام الماضية على مواقع بشمال العراق، تعد انتهاكاً لسيادة الدولة العراقية، وهو انتهاك مدان ومرفوض أياً كان الباعث وراءه، كونه يخالف قواعد القانون الدولي ويناقض مبادئ حسن الجوار.

 

وأضاف عفيفي أنه سبق وأن أصدرت القمة العربية قرارات عدة تدين انتهاك السيادة العراقية على هذا النحو، وأن تجاهل تركيا المتكرر للموقف العربي يعكس نوعاً من عدم الاكتراث بينا علاقاتها مع الدول العربية على أساس سليم يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

المزيد عن: تركيا انتهاك تركيا السيادة العراقية الجامعة العربية
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