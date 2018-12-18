ضبط 3 قضايا حفر وتنقيب عن الآثار وحيازة قطع يشتبه في أثريتها بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسيوط، من ضبط 3 قضايا حفر وتنقيب عن الآثار وحيازة قطع يشتبه في أثريتها.





وعقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط 3 قضايا حفر وتنقيب عن الآثار وحيازة آثار بقصد الاتجار على النحو التالي:

- ضبط المدعو "محمد. ع. ح" سن 65، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط وبالفحص تم العثور داخل منزله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 10 أمتار، كما تم ضبط العدد والأدوات التي تُستخدم في عملية الحفر والتنقيب وبمواجهته أقر بقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار.

- ضبط المدعو "محمد. ا. إ" سن 44، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط وبحوزته (إناء من الفخار، جزء من إناء، قاعدة من الفخار، عامود من الحجر الجيري على شكل مستطيل عليه بعض الرسومات- العدد والأدوات التي تُستخدم في عملية الحفر والتنقيب) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

- استهداف منزل المدعو "يحيى. ب. م" سن 54، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط وبالفحص تم العثور بمسكنه على حفرة بعمق 8 أمتار، قطر 1،5 متر، كما تم ضبط العدد والأدوات التي تُستخدم في عملية الحفر والتنقيب وبمواجهة زوجته أقرت بقيام زوجها بالحفر والتنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.