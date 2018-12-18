رئيس جهاز القاهرة الجديدة: 20 أتوبيسا مكيفا للعمل بمنظومة النقل الداخلى بالمدينة

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن وصول 20 أتوبيسا مكيفا، للعمل بجميع أحياء المدينة، ضمن منظومة النقل الداخلى، وذلك لحل أزمة المواصلات، وبخاصة فى المناطق ذات الكثافات العالية، والتى توجد بها المنشأت الحكومية والتعليمية والخدمية، موضحاً أن هذه الأتوبيسات ممولة من ميزانية مجلس أمناء المدينة.





وقال المهندس عادل النجار: ستعمل الاتوبيسات الجديدة من خلال شركة "مواصلات مصر"، وهى أكبر الشركات العاملة حالياً فى قطاع النقل الخاص فى مصر وأفريقيا، وذلك طبقاً للتعاقد الذى تم من خلال شركة التعمير والصيانة المُؤسسة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن الشركة ستوفر خطوط نقل خارجية مع بداية تشغيل منظومة النقل الداخلي.





وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: ستتضمن الأتوبيسات كل التقنيات الحديثة لضمان أعلى جودة فى التشغيل بشكل منتظم، بجانب معدل الأمان، وذلك من خلال توفير (أجهزة GPS – كاميرات مراقبة – منظومة دفع إلكترونى – واى فاى – شاشات عرض للمحطات – موبيل أبلكشين – اشتراكات ممغنطة، وغيرها من الوسائل الحديثة المُستخدمة فى مجال المواصلات).



