رئيس جهاز القاهرة الجديدة: 20 أتوبيسا مكيفا للعمل بمنظومة النقل الداخلى بالمدينة
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:13 م
أحمد الشيخ
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أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن وصول 20 أتوبيسا مكيفا، للعمل بجميع أحياء المدينة، ضمن منظومة النقل الداخلى، وذلك لحل أزمة المواصلات، وبخاصة فى المناطق ذات الكثافات العالية، والتى توجد بها المنشأت الحكومية والتعليمية والخدمية، موضحاً أن هذه الأتوبيسات ممولة من ميزانية مجلس أمناء المدينة.
وقال المهندس عادل النجار: ستعمل الاتوبيسات الجديدة من خلال شركة "مواصلات مصر"، وهى أكبر الشركات العاملة حالياً فى قطاع النقل الخاص فى مصر وأفريقيا، وذلك طبقاً للتعاقد الذى تم من خلال شركة التعمير والصيانة المُؤسسة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن الشركة ستوفر خطوط نقل خارجية مع بداية تشغيل منظومة النقل الداخلي.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: ستتضمن الأتوبيسات كل التقنيات الحديثة لضمان أعلى جودة فى التشغيل بشكل منتظم، بجانب معدل الأمان، وذلك من خلال توفير (أجهزة GPS – كاميرات مراقبة – منظومة دفع إلكترونى – واى فاى – شاشات عرض للمحطات – موبيل أبلكشين – اشتراكات ممغنطة، وغيرها من الوسائل الحديثة المُستخدمة فى مجال المواصلات).
وأشار المهندس عادل النجار إلى أن اختيار خطوط السير الداخلية للأتوبيسات الجديدة بجانب أتوبيسات النقل الخارجى التى سيتم توفيرها من جانب شركة "مواصلات مصر"، سيكون من خلال استفتاء للمواطنين على صفحة الجهاز الرسمية، وصفحة مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، وستفوز خطوط السير الأعلى تصويتاً من قبل السكان فى موعد مدة الاستفتاء المعلنة، مضيفاً أن خطوط السير التى سيتم طرحها بالاتفاق مع شركة "مواصلات مصر" خارجياً من خلال الاستفتاء ستكون نهايتها بمحطة مترو أو أكبر مواقف "النقل العام" القريبة للمدينة مثل مواقف (الحى السادس، مترو أرض المعارض، مطار القاهرة، المرج، دار السلام، العباسية)، لكى يتم توصيل المواطن إلى أقرب نقطة لشبكة مواصلات القاهرة الكبرى، من أجل سهولة الذهاب إلى أى مكان فى العاصمة، وستساعد تلك الضوابط على توفير زمن تقاطر أقل، وتقليل تكلفة سعر التذكرة، بجانب الحفاظ على العمر الافتراضى للأتوبيسات، وزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتقليل زمن الذهاب والعودة.
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