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عاجل.. الأهلي يكشف موقف إكرامي من مباراة جيما الإثيوبي

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:14 م
عاجل.. الأهلي يكشف موقف إكرامي من مباراة جيما الإثيوبي
اكرامي
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علي نبوي
 
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كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق من المشاركة في المباراة المقبلة أمام جيما الإثيوبي.


وقال محمود، إن إكرامي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة. وفضّل الجهاز الطبي منحه راحة في مباراة الفريق أمس أمام النجوم ضمن منافسات بطولة الدوري.


وأضاف أن إكرامي جاهز تمامًا للمباراة المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وسينتظم في التدريبات الجماعية غدا الأربعاء ، مع عودة الفريق إلى التدريبات.


الأهلي يسافر إلى إثيوبيا.. الخميس

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقرر سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى إثيوبيا، الخميس القادم، لخوض مباراة إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق جيما أبا جيفار.


وأوضح أن النادي تلقّى إخطارًا من الاتحاد الإفريقي بشأن تحديد موعد المباراة، لتقام يوم الأحد القادم بدلا من إقامتها يوم الجمعة. ليتقرر تعديل موعد سفر الفريق من غدٍ، الثلاثاء، إلى الخميس.


وأضاف أنه سوف يسبق البعثة بالسفر، يوم الأربعاء، برفقة سمير عدلي، المدير الإداري، من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بها من حيث ترتيبات فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل التنقلات.

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