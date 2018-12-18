شركة مياه أسيوط تنظم قافلة مائية 3 أيام بمركز ساحل سليم بأسيوط

صرح محمد صلاح الضوى، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بأن الشركة نظمت قافلة مائية على مدار 3 أيام، بمركز ساحل سليم بأسيوط، وشملت سيارات لمياه الشرب، وسيارات لكسح الصرف الصحى، ومعمل تحليل كامل، وسيارة نافورى لتسليك وتطهير غرف الصرف الصحى، بجانب عقد لقاءات مع المواطنين والرد على شكاواهم واستفساراتهم، مشيراً إلى أن القافلة المائية ستجوب مختلف مراكز المحافظة طبقاً لخطتها السنوية، حيث تسعى الشركة من خلالها لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين.





وأوضح محمد صلاح الضوى، أن فريق التوعية بالقافلة قدم مجموعة من الأنشطة التوعوية بهدف التواصل مع المواطنين، والتعرف على المشكلات التى تواجههم فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيفية، كالتى أقيمت بمدرسة ساحل سليم الثانوية لغرس القيم السلوكية الصحيحة للتعامل مع المياه فى نفوس صناع المستقبل، مضيفاً أن القافلة تضمنت أيضاً تقديم خدمات طبية كمساهمة من وزارة الصحة، إيماناً بأهمية الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وما لها من تأثير فى تحقيق التنمية المجتمعية الحقيقية.





وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إلى أن تنظيم تلك القافلة المائية يأتى فى إطار تطبيق سياسات الشركة الهادفة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتنمية الوعي الثقافى للمواطن بقضايا المياه، وتوجيه الممارسات الفعلية للمياه إلى مسارها الصحيح، والذى يؤكد ضرورة ترشيد استهلاكها، ومنع إهدارها بشتى الطرق.​







