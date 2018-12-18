نظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها، اليوم حلقة نقاشية حول النمو السكاني وأثره على قطاع التعليم بالقليوبية بهدف رفع الوعي بأثر النمو السكاني على العملية التعليمية مما أدى إلى تدني مستوى الخدمات التعليمية وارتفاع كثافة الفصول.

وتحدث رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، عن المكتسبات التي يمكن للحكومة المصرية تحقيقها من خلال خفض معدل الإنجاب الكلي والذي يمكن أن يتحقق من خلال نجاح ودعم برامج تنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن انخفاض معدل الزيادة السكانية سيساهم في تحسين نوعية التعليم ورفع كفاءته.

وتابع أن المشكلة السكانية تعتبر ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلى الرغم من الجهود التي بذلت للحد من هذه المشكلة إلا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التوعية.

وأضافت الدكتورة ميرفت سمير بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها أن المشكلة السكانية تلتهم كل ثروات البلاد ويجب على أفراد الشعب مساعدة الحكومة في التغلب عليها عن طريق تقليل الإنجاب حتى يستطيع كل فرد في مصر أن يعيش عيشة كريمة.

وكان قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك محاولات خلال 60 عاما للسيطرة على النمو السكاني في مصر، مشيرًا إلى أنها قضية واجهت كلًا من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس الراحل محمد أنور السادات، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وإلى الآن.

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب، أن الدولة لم تريد أن تطبق إجراءات بقانون تحدد عدد الأسرة أو تفرض غرامات على الأسر الكبيرة أو تحرم الناس من امتيازات معينة الدولة تقدمها للمواطنين، مضيفًا: علبة لبن الأطفال بـ 5 جنيهات وثمنها الأصلي 46 جنيها"، معلقًا: "طفلين كفاية".

وأشار إلى أن المواطن سيشعر بتحسن عندما يكون معدل النمو السكاني الذى وصل إلى 2.5 % في سنة يقابله معدل نمو 7.5 %" أو أكثر.