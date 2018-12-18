مشاهدة مباراة الترجي التونسي وديبورتيفو جوادالاخارا بث مباشر

يواجه الترجي التونسي جوادالاخارا المكسيكي يوم الثلاثاء القادم 18 ديسمبر 2018 في استاد هزاع بن زايد، وذلك في مباراة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية 2018.





يشارك نادي الدم والذهب في المسابقة هذا العام بعد الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب الأهلي المصري، وذلك بعد الخسارة في الذهاب بثلاثيةٍ نظيفة والفوز في الإياب بثلاثيةٍ نظيفة، أما التشيفاز فيشارك بصفته بطل أمريكا الشمالية على حساب تورونتو بنتيجة (4-2) من ركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة بثلاثة أهدافٍ لكلٍ منهما.





موعد مباراة الترجي ضد جوادالاخارا والقنوات الناقلة

البطولة : كأس العالم للأندية (المركز الخامس).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : هزاع بن زايد .

المعلق : أحمد البلوشي .





موعد المباراة :

4:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:30 مساءاً بتوقيت مصر .

3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

4:30 مساءاً بتوقيت العراق .

3:30 مساءاً بتوقيت السودان .

4:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

3:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

2:30 مساءاً بتوقيت تونس .

2:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

5:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

5:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

4:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

4:30 مساءاً بتوقيت قطر.

1:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

4:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





الغيابات والتشكيل المتوقع للترجي

لن يغيب أي لاعب عن الترجي بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في المباراة ضد جوادالاخارا.





سيستعين الشعباني بنفس الطريقة والتشكيلة التي اعتمد عليها في مباراة العين، وسيحرس عرين الدم والذهب بن شريفية، وسيتواجد أمامه الرباعي بن محمد، شمام، الذوادي والدربالي، وسيتواجد محوري الوسط الرائعين كوليبالي وكوم الذي غاب عن الإياب، وسيقود الخنيسي الهجوم وسيأتي من خلفه الثلاثي البدري، البلايلي وشعلالي.





التشكيل | 4-2-3-1





معز بن شريفية

أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - سامح الدربالي

فرانك كوم - فوسيني كوليبالي

يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

طه ياسين الخنيسي





الغيابات والتشكيل المتوقع لجوادالاخارا





لا توجد غيابات في فريق جوادالاخارا للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في المواجهة ضد الترجي.





سيبدأ المدرب أويوا المباراة بنفس الطريقة التي بدأ بها مواجهة كاشيما آنتلرز الياباني، ففي حراسة المرمى سيتواجد جودينيو، وفي الدفاع سيتواجد بونسي، مارين، بيريرا وفان رانكين، كذلك سيتكون الوسط من 4 لاعبين هم لوبيز، بيريز، بينيدا وبريزويلا، أما الهجوم فسيقوده الثنائي بوليدو وزالديفار.





التشكيل | 4-4-2





راؤول جودينيو

ميجيل بونسي - هيدجاردو مارين - خاير بيريرا - خوسيكارلوس فان رانكين

خافيير لوبيز - ميخائيل بيريز - أوربيلين بينيدا - إيزاك بريزويلا

ألان بوليدو - آنخيل زالديفار