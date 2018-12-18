المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة التزوير في محرر رسمي بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بتزوير محرر رسمي بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم " أشرف.ش"، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو مخالصة منسوب صدورها لبنك "أبو ظبي الوطني" واعتمادها من البنك المركزي، وكان ذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة، وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها ببصمات وأختام مقلدة، كما قام المتهم بتقليد للغير خاتم أحد المصالح الحكومية "خاتم شعار الجمهورية للإدارة العامة للحسابات بالبنك المركزي المصري " وذلك بأن اصطنعها علي غرار الأختام الصحيحة.