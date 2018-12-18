ضبط عاطل اشترك مع هارب في النصب على المواطنين بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع هارب في النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى تسفيرهم للعمل بالدول الأجنبية.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من"سامح ع.ش" مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية و(7) أشخاص آخرين بقيام "علاء ع.ا" بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول الأجنبية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام كلٍ من: "علاء ع.ا" سن 44، محلل نظم ومعلومات، و"أحمد م.ف" سن 32 "شقيق زوجة الأول"، مدير مكتب للخدمات السياحية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، بممارسة نشاطً إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها ( "260،000" مائتان وستون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ ( "300،000" ثلاثمائة ألف جنيه) بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارٍ تكثيف لجهود لضبط المتهم الهارب.