تعاقد النادي الأهلي مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.





من هو مارتن لاسارتي





مارتن لاسارتي ولد فى أقليم الباسك بإسبانيا كون والده إسبانى لكن جذور والدته من أوروجواى ولعب فى مركز خط الدفاع لعدد من الأندية الأوروجويانية أهمها كلوب ناسيونال الذي توج معه بلقب كوبا ليبرتادوريس في 1988، وشارك ديبورتيفو لاكورونيا وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإسباني الممتاز ونجح فى انقاذه من الهبوط في الموسم التالي.









وبدأ مارتن لاسارتي مسيرته التدريبية في مطلع عام 1997 في الأوروجواي مدربًا لفريق رامبيلا ثم بيلا فيستا، وله تجربة عربية مع فريق الوصل الإمارتي والذي قاده من المركز الأخير ليصعد به إلى المركز الخامس في نهاية الموسم.





وسبق أن تولى لاساراتي تدريب ريفر بليت الأوروجوياني وريال سويسيداد الإسباني وقاده إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب 3 مواسم وكان فريق ناسيونال الأوروجوياني آخر محطاته التدريبية.





لاسارتي واكتشاف سواريز





يعد مارتن لاسارتي من المدربين أصحاب العين الخبيرة في البحث عن المواهب الكروية كونه مكتشف مهاجم أوروجواي لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني أحد أبرز مهاجمي العالم.





وقال لاسارتي عن سواريز خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الاسبانية: "لقد كان صغيراً ولكنه بدا رجلاً صاحب خبرات عالية داخل الملعب، سواريز يملك شخصية قوية داخل الملعب ولديه ثقة كبيرة بالنفس لذا لا اشعر ان سواريز سيحقق ما يريده ميسي داخل الملعب كما يفعل جميع لاعبي برشلونة".





إنجازات لاسارتي في التدريب





- دوري أوروجواي الدرجة الأولى سنة - 2005 و 2005 - 2006 مع فريق ناسيونال أوروجواي دوري الدرجة الثانية بأوروجواي 2004 وصعد بفريق ريفر بليت الأوروجوياني لدوري الدرجة الأولى





- دوري الدرجة الثانية بإسبانيا La Liga 2 عام 2009 - 2010 وصعد بفريق ريال سوسيداد للدرجة الأولى





- دوري تشيلي عام 2014 مع فريق يونيفرسيداد





- كأس تشيلي عام 2015 مع فريق يونيفرسيداد





- السوبر التشيلي 2015 مع فريق يونيفرسيداد





وأعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أنه سيقوم بتغييرات هامة للغاية وستكون جيدة وذلك في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام أمس قبل أن يشاهد مباراة الأهلي والنجوم.





وأضاف لاسارتي: "أمامنا المادة لكي ندرس المنافسين جيدا، وهناك أشخاص في الفريق ستقوم بمد الجهاز الفني بالمعلومات، وبالفعل قمنا بهذا الأمر منذ الأمس".





وأكد لاسارتي أنه اختار النادي الأهلي لأنه ناد عظيم ومن أعظم الأندية في المنطقة وله تاريخ عظيم.





وأضاف مارتن لاسارتي: "يعجبني أن يكون الأهلي له أهداف عظيمة وأنا متعود أن اختار النادي الذي له أهداف عظيمة.. أعيش الكرة بشغف وأنا في مصر لكي أفوز، وهناك وسائل نتبعها في العمل لكي نحقق ذلك في مقدمتها نوعية اللاعيب وأن يؤدي كل فرد عمله".





وتابع لاسارتي: "لاعب صغير السن أو الكبير أو النجم لا بد عليه أن يقوم بواجبه فكلنا فريق واحد لكي نصل للهدف الخاص بنا .. روح الفريق أمر مهم للغاية، عندما نفوز ونحقق الهدف لفريق كبير وله شعبية كبيرة ندخل السعادة على الجماهير فالفوز يجعل الجماهير سعيدة ولدينا إرادة كبيرة في البداية وهدفنا أن نحقق مكاسب كبيرة مع الفريق".





وأشار إلى أنه شاهد الأهلي في 6 مباريات كان الفريق فيها جيدًا وأخرى كان يحتاج لتحسين الأداء.





وواصل لاسارتي: "هذه رؤية لاعب كرة وكنت أرى أنه يحتاج لتحسين الأداء.. سيكون لي دور في اختيار اللاعبين الجدد للأهلي مع سيد عبد الحفيظ وإدارة النادي".





وحول إمكانية رحيل بعض اللاعبين قال مدرب الأهلي الجديد :"الكرة مثل الحياة، وأهم شئ هو اتخاذ القرار المناسب للفريق، وسأحاول خلال الوقت الضيق اتخاذ أفضل قرار للفريق".





وعن كثرة عدد إصابات الأهلي قال: "الإدارة تحدثت معي حول المصابين وهذا أمر يقلقني وسأرى كيف أختار الخطط المناسبة لتفادي مثل هذه المشكلة وعدم الوقوع فيها في المستقبل من خلال الإعداد المميز".



































































