يلا شوت يوتيوب.. مشاهدة مباراة الترجي و ديبورتيفو غوادالاخارا بث مباشر اليـوم الثلاثاء 18-12-2018 رابط يوتيوب

مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو غوادالاخارا بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع، تقام مباراة تحديد المركز الخامس والسادس فى بطولة كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء 18/12/2018، الاسطوره بث مباشر مباراه الترجي وديبورتيفو اونلاين، ويستضيف ملعب هزاع بن زايد مواجهة فريق الترجى التونسى أمام فريق غوادالاخارا المكسيكى، ويأمل الترجى فى تحقيق الفوز فى اللقاء بعد خروجه من المنافسة، مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو يلا شوت بينما يسعى غوادالاخارا فى الانتصار وتحقيق المركز الخامس والتمثيل المشرف، الترجى يواجه غوادالاخارا لتحديد مركز الخامس والسادس فى كأس العالم للأندية، مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو كورة اون لاين, مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو كورة ستار, .





الترجي وديبورتيفو غوادالاخارا بث مباشر

كوره لايف مباراة الترجي وديبورتيفو بث مباشر الترجى وغوادالاخارا وجها لوجه أول مرة، يلعب فريق الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا أمام فريق غوادالاخارا المكسيكى بطل كأس الكونكاكاف فى لقاء تحديد المركز الخامس والسادس بالبطولة، وكان الترجى أوقعته القرعة أمام فريق العين فى ربع النهائى وخسر بنتيجة كبيرة من مضيفه 3-0، فى حين واجه فريق غوادالاخارا المكسيكى منافسه كاشيما أنتليرز بطل دورى أبطال أسيا فى ربع النهائى وخسر فى المباراة بعدما كان متقدم فى اللقاء بنتيجة 3-2 .





مباراة الترجي التونسي بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو بث حي بدون تقطيع، والجدير بالذكر أن الترجى قد فاز بلقب دورى أبطال أفريقيا على النادى الأهلى المصرى بنتيجة 4-3 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة ليتأهل إلى مونديال الأندية ويمثل القارة الأفريقية قبل أن يخسر فى أولى مبارياته بالبطولة من فريق العين، فى حين أن فريق غوادالاخارا قد تأهل بعدما حصد لقب كأس دورى أبطال أمريكا الشمالية والكونكاكاف، وخسر أيضا من فريق كاشيما أنتليرز فى ربع النهائى ومواجهته الأولى بنتيجة 3-2 .

مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو كورة لايف كما يذكر أيضا أن الفريقين يتصارعان على حسم المركز الخامس أو السادس فى البطولة بعد خسارتهم فى اللقاء الماضى.

موعد مباراة الترجى وديبورتيفو

كوره ستار بث مباشر، تقام مباراة تحديد المركز الخامس والسادس بين الترجى التونسى وغوادالاخارا المكسيكى يوم الثلاثاء 18/12/2018، وتبدء المباراة فى الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، وفى الرابعة والنصف بالتوقيت الدولى السعودى، وفى الخامسة والنصف بالتوقيت الدولى للإمارات، وفى الواحدة والنصف بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة للقاء تحديد المركز الخامس والسادس

تنقل قنوات بى ان سبورت أحداث لقاء تحديد المركز الخامس والسادس بين الترجى وغوادالاخارا، بالاضافة لنقل استوديو تحليلى يضم العديد من النجوم للتعليق على أحداث اللقاء وتحليل أهم ما جاء فى المباراة،يلا كوره اون لاين.





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مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو

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