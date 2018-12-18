استعانت بـ أحمد شوقي.. إليسا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

اختفت الفنانة اللبنانية اليسا باليوم العالمي للغة العربية بنشر تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مستعينة ببيت شعر للشاعر الكبير احمد شوقي .





وغردت اليسا قائلة : "‏هجرت بعض أحبتي طوعًا لأني

‏رأيــت قـلــوبهم تــهـوى فــراقــي

‏نعم يـشتـاقـهـم قلبـي ولكن

‏وضعت كرامتي فوق اشتياقي

‏وأرغب فـي وصــالـهـم ولـكـن

‏طـريـق الذل لا تهواه ساقي"





وأضافت إليسا، هذه الأبيات الرائعة من أحمد شوقي لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.





يشار الى ان اليسا سوف تقوم بإحياء حفل رأس السنة في دبي بالإمارات مع الفنان العراقي ماجد المهندس، وتبدأ بعدها التحضير لكليب أغنيتها كرهني مع المخرجة انجي جمال.