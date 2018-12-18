يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو جوادالاخارا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOOORA

يسعى نادي الترجي التونسي لحفظ ماء الوجه وتحقيق المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية عندما يواجه ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي في الثالثة والنصف عصر اليوم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة "العين" الإماراتية.

وخسر الترجي التونسي أمام العين الإماراتي الذي يضم حسين الشحات لاعب وسط منتخب مصر بثلاثية نظيفة بينما خسر ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي أمام كاشيما أنتلرز الياباني بنتيجة 2 – 3.





بطاقة مباراة الترجي و ديبورتيفو جوادالاخارا:-

الترجي التونسي Vs ديبورتيفو جوادالاخارا.

البطولة : كأس العالم للأندية (المركز الخامس).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : هزاع بن زايد .

المعلق : أحمد البلوشي .





موعد مباراة الترجي و ديبورتيفو جوادالاخارا:-

4:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:30 مساءاً بتوقيت مصر .

3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

4:30 مساءاً بتوقيت العراق .

3:30 مساءاً بتوقيت السودان .

4:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

3:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

2:30 مساءاً بتوقيت تونس .

2:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

5:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

5:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

4:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

4:30 مساءاً بتوقيت قطر.

1:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

4:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





وكشفت وسائل الاعلام التونسية، عن أن معين الشعباني المدير الفنى لنادي الترجي يعتزم إجراء تغييرات واسعة في التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة العين بعد الأداء الباهت الذي ظهر عليه معظم لاعبي الفريق.





يأتي هذا في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركة خليل شمام قائد الترجي في مباراة اليوم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء العين الإماراتي.