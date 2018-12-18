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الصين تتوقع معدل نمو اقتصادى بين 6 و6.5% فى 2019

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 11:04 ص
الصين تتوقع معدل نمو اقتصادى بين 6 و6.5% فى 2019
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 
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تتوقع الحكومة الصينية نمو الاقتصاد المحلى بمعدل يتراوح بين 6 و 6.5 في المائة العام المقبل، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.

 

 وحسبما قال أحد المحللين في لجنة التخطيط الحكومية الصينية اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من وجود احتمال للتخفيف النقدي ، إلا أن هذا لا يعني تغير الاستراتيجية المعتادة للبلاد لإدخال محفزات اقتصادية قوية.

 

وقال دو فيلون، المحلل في لجنة التنمية الوطنية والإصلاح، خلال منتدى العقارات في بكين، إن التضخم الاستهلاكي القوي في الصين يتيح المجال لتشديد السياسة النقدية.

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