مشاهدة مباراة الترجي التونسي وديبورتيفو جوادالاخارا بث مباشر 18-12-2018 كأس العالم للأندية

أعرب خوسيه كاردوزو، مدرب ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي، عن أمله بإنهاء لقائه مع نادي الترجي التونسي بنتيجة إيجابية اليوم، الثلاثاء، في مباراة تحديد المركز الخامس بمونديال الأندية بالإمارات.

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تعرف علي موعد مباراة الترجي التونسي وديبورتيفو جوادالاخارا اليوم

البطولة : كاس العالم للاندية

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : احمد البلوشي

الساعة : 3:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 4:30 مساء بتوقيت السعودية