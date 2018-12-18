رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مستثمري العاشر الصناعيين

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى مدينة العاشر من رمضان، وعقد اجتماعًا مع المستثمرين الصناعيين لبحث أهم المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها.

ويبحث الاجتماع، التحديات التي تتعلق بالعلاقات العمالية، والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للاقتصاد، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل.

يذكر انه خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجزء الثاني من المرحلة الثانية بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بطاقة 500 ألف م3/يوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالي طاقة المحطة وصل إلى 2.5 مليون م3/يوم، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة مدينة متكاملة، وهو أحد أكبر 3 مشروعات على مستوى العالم.

وأكد مصطفى مدبولى أن ما يتم من إنجازات، هو بناء على ما بدأه رئيسا الوزراء السابقان، اللذان شرفت بالعمل تحت رئاستهما، موجها لهما الشكر، ومؤكدا أنه سيتم بذل أقصى الجهود لاستكمال المسيرة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وعرض رئيس الوزراء بعض المؤشرات الاقتصادية، والتى توضح تحسن الوضع الاقتصادى، سواء بانخفاض نسب البطالة، وكذلك التضخم، مشيرا إلى أن المؤسسات العالمية أشادت أكثر من مرة فى الفترة الأخيرة، بما تم من إصلاحات اقتصادية فى هذه الفترة.

وخلال الافتتاحات الرئاسية التى أقيمت اليوم، استعرض مصطفى مدبولى، مسيرة الإنجازات التى تم تحقيقها منذ يوليو عام 2014 : ديسمبر 2018، حيث تم تنفيذ 8278 مشروعاً بإجمالى تكلفة 1.56 تريليون جنيه، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحسن التصنيف الائتماني لمصر لدى المؤسسات الائتمانية الدولية، وهذه إحدى الثمار التى تجنيها الدولة المصرية من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية التي استهدفت تحسين مستوى معيشة المواطن، ففى قطاع الكهرباء، كان هناك عدد من التحديات قبل عام 2014، تمثلت فى (محطات توليد كهرباء بقدرة لا تتجاوز 20.5 ألف ميجا وات - انقطاع عشوائى للتيار الكهربائي - تردي الخدمات المقدمة - الاعتماد على الوقود الإحفورى كمصدر للطاقة - تقادم شبكات نقل الكهرباء)، وفى الفترة من 2014 : ديسمبر 2018، تم تنفيذ 17 محطة توليد لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجا وات، بإجمالي استثمارات 280 مليار جنيه، وتم تدعيم شبكة النقل والتوزيع بزيادة سعة المحولات بمقدار 43.88 ألف ميجا وات، وزيادة الخطوط والكابلات بطول 52 ألف كم بإجمالي استثمارات 41 مليار جنيه، حيث إنه تم فى عام 2018، تنفيذ 4 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، وتحويل 3 محطات للعمل بالدورة المركبة، وتنفيذ 3 محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وتنفيذ 7 محطات محولات لقدرة كهربائية.



