حكايات اليوم.. إعلان الحماية البريطانية على مصر..ومحمد قلاوون يتولى عرش مصر

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 18 ديسمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ إعلان الحماية البريطانية على مصر، واعتزال "أبو تريكة"كرة القدم.

إعلان الحماية البريطانية على مصر

وفي مثل هذا اليوم 18 ديسمبر من عام 1914م، أعلنت إنجلترا الحماية على مصر وتنهي السيادة العثمانية عليها، وهو ما تم في أعقاب اندلاع الحرب العالمية الأولى، قامت بريطانيا بخلع الخديوى عباس حلمى الثاني (ابن الخديوى توفيق)، والذي كان يحكم مصر بدءًا من 8 يناير 1892، ونصبت بدلًا منه عمه حسين كامل (ابن الخديوى إسماعيل المولود عام 1853).

ثم أعلنت وضع مصر تحت حمايتها، وإنهاء السيادة العثمانية عليها، وأصبح اللقب الرسمى لحاكم مصر "السلطان" كتأكيد لخروجها من السيادة العثمانية.

محمد قلاوون يتولى عرش مصر

وفي مثل هذا اليوم 18 ديسمبر من عام 1347م، تولى السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون عرش مصر، كسلطان للدولة المملوكية بمصر والشام والحجاز واليمن والعراق وأفريقية.

اعتزال "أبو تريكة"

اعتزل لاعب كرة القدم المصري محمد أبو تريكة، كرة القدم، في 18 ديسمبر من عام 2013م.

وكان "أبو تريكة" يلعب في مركز خط وسط مهاجم أو مركز المهاجم الثاني، ويتميز بكونه لاعبًا صانع ألعاب ويساهم في الهجوم وإحراز الأهداف، بالإضافة إلى اللمسات السحرية ومهارات المراوغة والاختراق، حيث تم تشبيه أسلوب لعبه باللاعب الفرنسي الشهير زين الدين زيدان.

أمين الرافعي

وولد الكاتب الصحفي والسياسي أمين الرافعي، رائد من رواد الصحافة والحركة الوطنية في مصر، في مثل هذا اليوم 18 ديسمبر من عام 1886م.

جوزيف باربيرا

فيما رحل جوزيف باربيرا، رسام ومنتج أمريكي ومبتكر شخصيات توم وجيري، عن عالمنا في مثل هذا اليوم 18 ديسمبر من عام 2006م، في لوس أنجلس.

فاتسلاف هافيل

كما رحل فاتسلاف هافيل، رئيس التشيك الأول، في مثل هذا اليوم 18 ديسمبر من عام 2011م، كان قبل توليه رئاسة التشيك، كاتب مسرحي، حيث كتب خلال حياته أكثر من عشرين مسرحية وعدد من الكتب التي ترجمت إلى لغات عالمية عدة.

اختير ليحتل رابعًا وفق ترتيب مجلة Prospect magazine لأفضل مائة مفكر على مستوى العالم.

اليوم الدولي للمهاجرين

اليوم الدولي للمهاجرين هو يوم دولي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر 2000، على أن يكون يوم 18 ديسمبر من كل عام هو يومًا دوليًا للمهاجرين بعد الأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم.