العمل على إدراج 'الهريسة' التونسية في قائمة التراث العالمي



وأكد انّه سيتم منع دخول هذه المنتوجات التقليدية المقلدة إلى السوق التونسية، داعيا إلى شراء واستهلاك المنتوج التونسي.



أعلن وزير السياحة روني الطرابلسي خلال زيارة عمل إلى باريس أنه يتم العمل حاليا على إدراج 'الهريسة' التونسية في قائمة التراث العالمي بعد أن تم إدراج فخار سجنان، مشددا في هذا الإطار على ضرورة عدم اقتناء المنتوج التقليدي التونسي المقلّد والقادم من الصين.