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العمل على إدراج 'الهريسة' التونسية في قائمة التراث العالمي

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 10:22 ص
العمل على إدراج 'الهريسة' التونسية في قائمة التراث العالمي
صورة أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
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أعلن وزير السياحة روني الطرابلسي خلال زيارة عمل إلى باريس أنه يتم العمل حاليا على إدراج 'الهريسة' التونسية في قائمة التراث العالمي بعد أن تم إدراج فخار سجنان، مشددا في هذا الإطار على ضرورة عدم اقتناء المنتوج التقليدي التونسي المقلّد والقادم من الصين.

وأكد انّه سيتم منع دخول هذه المنتوجات التقليدية المقلدة إلى السوق التونسية، داعيا إلى شراء واستهلاك المنتوج التونسي.
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