اعتقال صومالي داعشي هدد بشن هجوم على الفاتيكان

قالت الشرطة الإيطالية أمس الإثنين، إنها اعتقلت صومالياً عمره 20 عاماً للاشتباه في أنه عضو في تنظيم داعش الإرهابي وهدد بتفجير كنائس في إيطاليا، من بينها كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان.

وقالت الشرطة للصحفيين في مدينة باري بجنوب إيطاليا، إن الرجل يدعى عمر محسن إبراهيم، احتجز يوم الخميس الماضي وإن قاضياً وجه له أمس تهمتي التحريض على الإرهاب ودعم الإرهاب.

وأضافت الشرطة أن إبراهيم اعتقل بعد عملية مراقبة استمرت شهراً وكان على وشك مغادرة باري حيث كان يعمل في شركة نظافة، وتابعت أن التحريات اشتملت على تسجيلات صوتية سمع إبراهيم خلالها وهو يقول لأحد الأشخاص "دعنا نضع قنابل في كل الكنائس في إيطاليا، أين أكبر كنيسة؟ إنها في روما".

وذكرت أن إبراهيم سُمع في محادثة أخرى يشيد بمن "قتلوا في سبيل الله" وبإطلاق الرصاص في الأسبوع الماضي في سوق لعيد الميلاد في ستراسبورغ حين قتل مسلح 5 أشخاص.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل استخدم اسماً مستعاراً هو أنس خليل وعرف نفسه باسم "يوسف" على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه قدم إلى إيطاليا في عام 2016 ويشتبه في أنه كان مقاتلاً في تنظيم داعش.

وعززت الشرطة الإيطالية الأمن حول الكنائس، بما في ذلك كنيسة القديس بطرس قبل عيد الميلاد الذي يجتذب حشوداً غفيرة إلى الفاتيكان.