إبراهيموفيتش ينهي الجدل حول انضمامه إلى بيراميدز

حسم السويدي إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الجدل الذي انتشر حول ارتباطه بالعودة إلي ميلان الإيطالي أو التوقيع لنادي بيراميدز في مصر بدعوى رغبته في خوض تجربة جديدة عليه.





وحرص إبراهيموفيتش فيديو له عبر حسابه الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجه به رسالة إلي فريقه قائلاً: "وقتي معكم لم ينته بعد" وذلك في إشارة إلى استمراره في أمريكا.





ورد أحمد حسن المشرف العام على الكرة والمتحدث الرسمي باسم بيراميدز على ما يثار عن التفاوض مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مؤكدًا أنه لا أساس له من الصحة رغم أنه نجم كبير وعالمي





وقال أحمد حسن: "أما ما يُثار عن صفقة تبادلية بيننا والزمالك كهربا ينضم لنا وأفشة ينتقل لهم غير صحيح فهناك مدير فني ورئيس جهاز عمل ونحتاج أفشة فلماذا نتركه؟".





ونفى حسن بيراميدز في مفاوضات لضم المحترف المصري في صفوف هدرسفيلد رمضان صبحي أو محمود تريزيجيه المحترف في صفوف قاسم باشا، قائلاً:"نعلن عن مفاوضاتنا مع اللاعبين ولم نتحدث معهم".





من هو إبراهيموفيتش؟





زلاتان إبراهيموفيتش (بالسويدية Zlatan Ibrahimović مواليد 3 أكتوبر 1981)، هو لاعب كرة قدم سويدي يلعب في مركز الهجوم مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي وكان كابتن منتخب السويد قبل إعلانه الاعتزال الدولي عقب خروج منتخبه من دوري المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2016.

بدأ إبراهيموفيتش مسيرته الكروية في نادي مالمو في أواخر التسعينات، ثم وقع لنادي أياكس حيث صنع سمعة جيدة كلاعب محترف مع المدرب رونالد كومان. انتقل لاحقاً إلى يوفنتوس مقابل 16 مليون يورو نال زلاتان شهرة واسعة في الدوري الإيطالي الممتاز، مستفيداً من شراكته في خط الهجوم مع ديفيد تريزيغيه.





في 2006، وقع مع إنتر ميلان حيث فاز بعدة جوائز فردية مثل جوائز أوسكار الكالتشيو والكرة الذهبية، فاز بلقب الدوري الأيطالي ثلاث مرات متتالية وحصل على لقب هداف الدوري الأيطالي في موسم 2008–09. في صيف 2009 انتقل إلى برشلونة، كانت فترة بقاءه مع برشلونة قصيرة حيث عاد إلى إيطاليا ليعلب مع نادي ميلان في صفقة جعلته من أعلى اللاعبين أجراً في العالم وكلفة النادي الإيطالي 24 مليون يورو. وقع عقداً مدته 3 سنوات مع باريس سان جيرمان في يوليو 2012.





وفي 30 يونيو 2016 وعقب انتهاء عقده مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان أعلن إبرا انضمامه لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر حسابيه على موقعي التواصل الإجتماعي "انستجرام" و"تويتر" حيث كتب:"حان الوقت لأخبر العالم بأن وجهتي المقبلة هي مانشستر يونايتد" قبل أن يعلن النادي ذلك "رسميا" بعد يوم من ذلك.





يعتبر إبراهيموفيتش من أكثر لاعبي كرة القدم العالمية موهبةً من أبناء جيله ففي 2012 حصل على المركز الخامس في قائمة الجارديان لأفضل 100 لاعب كرة قدم في العالم.



