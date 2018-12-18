سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-12-2018 في مصر بجميع البنوك المحلية والأجنبية - التعاملات الصباحية
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 08:44 ص
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استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك العاملة في مصر اليوم الثلاثاء في كافة البنوك العاملة المحلية والأجنبية حلال بداية التعاملات الصباحية في مصر اليوم 18-12-2018، بينما تختلف الأسعار في السوق السوداء وسجل الدولار في البنك المركزى المصري نحو 17.85 جنيها للشراء، وسجل سعر البيع نحو 17.97 جنيها للبيع، وجاءت الاسعار في البنوك المصرية على النحو التالي:
اسعار الدولار في مصر
سعر الدولار في بنك القاهرة
سجل سعر صرف الدولار 17.86 جنيه للشراء.
سحل سعر الدولار نحو 17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول
سجل سعر الدولار نحو 17.86 جنيه للشراء.
سجل سعر الدولار نحو 17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجارى الدولي
سجل سعر الدولار نحو 17.86 جنيه للشراء.
سجل سعر الدولار نحو 17.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر شراء الدولار نحو 17.86 جنيه للشراء.
سعر بيع الدولار نحو 17.96 جنيه للبيع.
اعلى سعر للدولار وأقل سعر للبيع
سجل سعر صرف الدولار 17.89 جنيها أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل سعر صرف الدولار، 17.88 جنيها في البنك الأهلي المصري، كأقل سعر للبيع.
سعر الدولار في السوق الموازي
استقر سعر صرف الدولار استقراره ايضًا في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 18-12-2018 عند حدود 17.88 جنيها.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-12-2018 في مصر بجميع البنوك المحلية والأجنبية - التعاملات الصباحية
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