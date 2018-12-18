قطر تواصل بيع خام الشاهين بعلاوات أعلى بعد خروجها من أوبك

أكد تجار لرويترز الإثنين، أن "قطر للبترول" باعت خام الشاهين تحميل فبراير المقبل بعلاوات أعلى قليلا عن الشهر السابق.

وذكروا أن الشحنات البالغة 600 ألف برميل بيعت إلى تشاينا أويل وجيه.اكس.تي.جي بعلاوات بين 35 و45 سنتا للبرميل فوق أسعار دبي المعروضة.

وكانت شركة قطر للبترول قد باعت خام الشاهين للتحميل في نوفمبر الماضي، بمتوسط علاوة 1.55 دولار للبرميل فوق خام دبي في مناقصة، وهو أكبر علاوة للبيع في سنوات.

وأكدت المصادر أن ذلك يضع سعر العقود محددة المدة لشهر فبراير المقبل عند علاوة قدرها 44 سنتا.

وقبيل العطاء، باع بعض التجار شحنات الشاهين تحميل فبراير المقبل بعلاوات بين 35 و45 سنتا للبرميل، حسبما قالته المصادر.

وباعت قطر للبترول شحنات الشاهين تحميل يناير 2019 بمتوسط علاوة قدره 34 سنتا للبرميل، وهو الأدنى في 8 أشهر.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بعد دعم الدوحة للإرهاب.

وأعلنت مؤخرا قطر الانسحاب من منظمة أوبك مع بداية يناير 2019. وبحسب بلومبرج، فإن خروج قطر التي لا تستحوذ سوى على أقل من 2% من إنتاج أوبك النفطي، هو الرابع في تاريخ المنظمة، فقد غادرت 3 دول في وقت سابق ولاحقا عادت اثنتين؛ ففي عام 1992 غادرت الإكوادور المنظمة بعد أزمة اقتصادية وسياسية وتوقفت عضويتها حتى عام 2007 قبل العودة مجددا، وفي عام 1995 غادرت الجابون لكنها عادت في عام 2016، كما علقت إندونيسيا عضويتها في منظمة الأوبك في عام 2016 بعد أن أصبحت مستوردا صافيا للنفط.