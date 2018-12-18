رد قوي من محمد رمضان على رسالة شبيهته





علق الفنان محمد رمضان، على الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة تشبهه.





ورد الفنان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، على رسالة شبيهته نهال عاطف محمد، قائلًا "إنتي أحلى".





وكانت نهال عاطف محمد، شبيهة الفنان محمد رمضان، نشرت صورة لها، وبجوارها صورة للفنان الشاب، قالت فيها إنها سعيدة جدا بوجود تشابه كبير بينها وبين الفنان محمد رمضان.





وأضافت في أول تصريح صحفي لها إلى بوابة "الفجر"، أنه "يمكن من حسن حظي أني شبه فنان كبير وفي المكانة دي".





ووجهت رسالة إلى "رمضان" مفادها "أتمني إنه يستغل حب الجماهير له والشباب، ويقوم بأدوار تحثهم على بناء وطنهم، كما يفعل في الفترة الأخيرة، وأتمنى مقابلته قريبًا".





نهال عاطف، تبلغ من العمر 25 عاما، باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورةـ توضح مدى التشابه الكبير بينها وبين الفنان محمد رمضان.

وأكد مشاهدوا الصورة، التشابه الكبير بين الاثنين، بل ذهب البعض إلى الاعتقاد في البداية، أنها شقيقته وليست شبيهة له.



