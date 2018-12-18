صدام أرجنتيني برازيلي في كأس ليبرتادوريس 2019

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، أمس الإثنين، أنه قرر زيادة قيمة جوائز كأس ليبرتادوريس بداية من العام المقبل، لكن القيمة لا تزال بعيدة تماما عن جوائز دوري أبطال أوروبا.





وستبلغ المجموع الجوائز لأقوى مسابقة للأندية في أمريكا الجنوبية 161.9 مليون دولار في 2019، لتزيد بنسبة 56 بالمئة بعدما كانت 103.85 مليون دولار هذا العام.





ومن المنتظر أن ينال الفائز باللقب القاري 20.4 مليون دولار على الأقل، وفقا لما قاله أليخاندرو دومينجيز رئيس الكونميبول.





وقال دومينجيز في حفل سحب قرعة البطولة لعام 2019 في باراجواي "إدارتنا تفي بوعدها بتعزيز قيمة كرة القدم في أمريكا الجنوبية والاستثمار في تطويرها".





لكن في المقابل يوزع الاتحاد الأوروبي 1.94 مليار يورو (2.20 مليار دولار) على الأندية المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019.





وانتهت نسخة كأس ليبرتادوريس هذا الموسم بشكل مؤسف بعد أعمال عنف قبل إياب الدور النهائي بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز، ليسفر ذلك عن تأجيل المباراة أكثر من مرة.



وأقيمت المباراة بعد ذلك في مدريد بعد أسبوعين وفاز ريفر 3-1 على غريمه التقليدي، ليحرز اللقب القاري للمرة الرابعة.



وأسفرت القرعة عن وقوع حامل اللقب في نفس المجموعة مع إنترناسيونال البرازيلي وأليانزا ليما من بيرو، إضافة إلى فريق آخر صاعد من التصفيات.



وسيلعب بوكا مع أتليتيكو بارانينسي البرازيلي وخورخي فيسترمان البوليفي، إضافة إلى فريق توليما الكولومبي.



وتنطلق المسابقة في 22 يناير/ كانون الثاني، وتنتهي في سانتياجو في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني.



وهذه أول مرة في تاريخ المسابقة التي يقام فيها النهائي من مباراة واحدة وليس من مباراتي ذهاب وإياب.







