مانشستر سيتي يواجه ليستر في دور الـ8 بكأس الرابطة
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 08:35 ص
الفجر الرياضي
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يخوض مانشستر سيتي، مواجهة صعبة أمام ليستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في اللقاء الذي سيقام على ملعب " ووكرز ".
وفي نفس الدور.. سيلتقي فريق ميدلزبره أمام فريق بيرتن ألبيون، وذلك على ملعب " ريفرسايد ستديوم ".
وكان فريق مانشستر سيتي قد فاز بلقب كأس الرابطة في النسخة الماضية على حساب أرسنال في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.
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