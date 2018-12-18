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مانشستر سيتي يواجه ليستر في دور الـ8 بكأس الرابطة

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 08:35 ص
مانشستر سيتي يواجه ليستر في دور الـ8 بكأس الرابطة
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الفجر الرياضي
 
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يخوض مانشستر سيتي، مواجهة صعبة أمام ليستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في اللقاء الذي سيقام على ملعب " ووكرز ". 

وفي نفس الدور.. سيلتقي فريق ميدلزبره أمام فريق بيرتن ألبيون، وذلك على ملعب " ريفرسايد ستديوم ". 

وكان فريق مانشستر سيتي قد فاز بلقب كأس الرابطة في النسخة الماضية على حساب أرسنال في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

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