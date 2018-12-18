مانشستر سيتي يواجه ليستر في دور الـ8 بكأس الرابطة

يخوض مانشستر سيتي، مواجهة صعبة أمام ليستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في اللقاء الذي سيقام على ملعب " ووكرز ".





وفي نفس الدور.. سيلتقي فريق ميدلزبره أمام فريق بيرتن ألبيون، وذلك على ملعب " ريفرسايد ستديوم ".





وكان فريق مانشستر سيتي قد فاز بلقب كأس الرابطة في النسخة الماضية على حساب أرسنال في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.



