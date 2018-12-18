رئيس غرفة تجارة إيران يؤكد تراجع أوضاع الإقتصاد المحلي

أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعة في إيران، غلام حسين شافعي، تراجع الأوضاع الإقتصادية المحلية، في بلاده .. لافتاً إلى أن هذه الأوضاع باتت تخدم من وصفهم بـ "السماسرة" .

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية، عن شافعي، "إن مكاتبات رسمية قد وصلت إلى مسؤولي الحكومة دون جدوى منذ مارس الماضي وهذا الأمر يعد هدرا للفرص" .. متهماً حكومة بلاده بإعتماد نمط تجميلي في سياستها لمعالجة أزمات الاقتصاد المحلي خلال تلك الظروف التي وصفها بـ "الحساسة"، دون أن تنتبه "الحكومة" إلى البنية الاقتصادية الداخلية التي تحولت إلى أحد أكثر المحن لدينا، على حد قوله.

وأوضح أن دفة الاقتصاد في بلاده على مدار سنوات تحولت لصالح خدمة عمليات السمسرة بقطاعي بيع وشراء الأراضي والعقارات، بدلا من منح حوافز حكومية للاستثمار في قطاعي الإنتاج والتصنيع، مؤكدا أن طهران تعاني أزمة في التنافسية على المستوى الدولي.

وكشف شافعي عن مشكلات نتجت بسبب المعالجات الخاطئة أبرزها ما يتعلق بقطاع التوظيف، وكذلك إنتاج سلع ذات قدرة تنافسية عالية .. متهماً دوائر اتخاذ القرار في ملفات الاقتصاد داخل إيران بتجاهل مشاركة القطاع الخاص والنخب الاقتصادية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية الإيرانية أن الطبقات الضعيفة تتحمل عبء فشل سياسات صانعي القرار في الاقتصاد المحلي، مطالبا في الوقت بضرورة إصلاح النظام المصرفي داخل بلاده، وكذلك إجراء تعديلات على أنظمة تحصيل الضرائب وغيرها.

وقال المسؤول الإيراني إن حكومة طهران تهدر الفرص تلو الأخرى، رغم وقوع البلاد تحت طائلة العقوبات التي أوجدت ظروفا جديدة وغير مسبوقة، منوها بأن المكاتبات الرسمية التي جرى تجاهلها تخص القطاع الخاص.

وأكد غلام شافعي في ختام تصريحاته أن الأمراض الاقتصادية في بلاده تتشابه على مدى العقود الماضية رغم وجود تحذيرات متكررة، لافتا إلى أن الاقتصاد الإيراني لا يزال يتأثر.