الترجي يواجه جوادالاخارا بمونديال الأندية

يلتقي الترجي التونسي أمام نظيره ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي لحفظ ماء الوجه في مباراة تشهد صراعا على تحقيق المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية في الثالثة والنصف عصر اليوم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة "العين" الإماراتية.





وكان الترجي التونسي قد خسر أمام العين الإماراتي الذي يضم المصري حسين الشحات بثلاثية نظيفة بينما خسر ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي أمام كاشيما أنتلرز الياباني بنتيجة 2 – 3.





ويرغب معين الشعباني المدير الفنى لنادي الترجي في تحقيق الفوز واسعاد جماهيره بانتزاع المركز الخامس في مونديال الأندية، ويرغب في إجراء تغييرات في التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة العين بعد الأداء الباهت الذي ظهر عليه معظم لاعبي الفريق.





وبات الترجي مهددا بخسارة خليل شمام قائد الفريق في مباراة اليوم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء العين الإماراتي.





يشارك نادي الدم والذهب في المسابقة هذا العام بعد الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب الأهلي المصري، وذلك بعد الخسارة في الذهاب بثلاثيةٍ نظيفة والفوز في الإياب بثلاثيةٍ نظيفة، أما التشيفاز فيشارك بصفته بطل أمريكا الشمالية على حساب تورونتو بنتيجة (4-2) من ركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة بثلاثة أهدافٍ لكلٍ منهما.

موعد مباراة الترجي ضد جوادالاخارا والقنوات الناقلة البطولة : كأس العالم للأندية (المركز الخامس). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : هزاع بن زايد . المعلق : أحمد البلوشي .

موعد المباراة : 4:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 3:30 مساءاً بتوقيت مصر . 3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 3:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 3:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 3:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 4:30 مساءاً بتوقيت العراق . 3:30 مساءاً بتوقيت السودان . 4:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 3:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 2:30 مساءاً بتوقيت تونس . 2:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 2:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 5:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 4:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 5:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 4:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 4:30 مساءاً بتوقيت قطر. 1:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 4:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 1:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



