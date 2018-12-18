الأهلي يسابق الزمن لتجهيز نجمي الفريق لمواجهة جيما الإثيوبي

يسعى الجهاز الفني بنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف إلى تجهيز الثنائي وليد سليمان وشريف إكرامى لمواجهة جيما الإثيوبي، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، والمقرر إقامتها على ملعب الأخير، والتى تأتى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.





وغاب الثنائى عن مواجهة النجوم أمس فى ظل استمرار معاناة شريف إكرامى من إصابة فى العضلة الضامة، وشكوى الحاوى وليد سليمان من آلام فى الأنكل.





وفاز الأهلي على النجوم بهدفين نطيفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام، والمؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٣ نقطة ليقفز للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد النجوم عند ١٧ نقطة في المركز السابع عشر، وحافظ فريق الزمالك على صدارته لترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز، الذي يأتي في المركز الثاني، بينما يتذيل فريق الإسماعيلي ترتيب الجدول برصيد 13 نقطة في المركز الأخير.





الأهلي يحدد موعد السفر لإثيوبيا





قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقرر سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى إثيوبيا، الخميس القادم، لخوض مباراة إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق جيما أبا جيفار.





وأوضح أن النادي تلقّى إخطارًا من الاتحاد الإفريقي بشأن تحديد موعد المباراة، لتقام يوم الأحد القادم بدلا من إقامتها يوم الجمعة. ليتقرر تعديل موعد سفر الفريق من الثلاثاء، إلى الخميس.





وأضاف أنه سوف يسبق البعثة بالسفر، يوم الأربعاء، برفقة سمير عدلي، المدير الإداري، من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بها من حيث ترتيبات فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل التنقلات.



