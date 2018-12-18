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والد الطفلة المباعة على "فيسبوك" يكشف أخر تطورات القضية

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:41 ص
والد الطفلة المباعة على فيسبوك يكشف أخر تطورات القضية
الطفلة المباعة على فيسبوك
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نعيم يوسف
 
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قال محمد فؤاد، والد الطفلة "غادة محمد"، المباعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو سوري يعيش في ألمانيا، إنه تقدم بالأوراق المطلوبة لاستعادة ابنته في السفارة الموجودة بألمانيا، من خلال مكتب المهاجرين.

وأضاف "فؤاد"، في مداخلة مع برنامج "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية ريهام سعيد، أنه تقدم بالطلب وطلبوا منه بعض الأوراق ووفرها لهم، وقالوا له انتظر منا تليفون.

وتابع والد الطفلة، أنهم طلبوا من الأم توقيع على موافقة السفر في السفارة الألمانية بمصر، وهذا الأمر حدث منذ أسبوعين، موضحا أنه حتى جواز سفر الفتاة الصغيرة موجود بالسفارة الألمانية.

كانت الإعلامية ريهام سعيد قد عرضت مشكلة فتاة صغيرة تنازلت عنها والدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لأن زوجها الجديد يرفض وجود الطفلة.

وأشارت "سعيد"، إلى أن الأم تركت الطفلة في ملجأ لسنتين، وأكدت على ضرورة التضامن مع الطفلة الصغيرة وأن تذهب إلى والدها في ألمانيا.
المزيد عن: مصر فيسبوك ريهام سعيد ألمانيا
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