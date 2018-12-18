استشاري أمراض الكبد: لاعبو كمال الأجسام يأخذون "حبوب منع الحمل" لهذا السبب (فيديو)



وتساءل الحسانين، في لقاء مع برنامج "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه ريهام سعيد، حول كيفية وصول هذه المكملات الغذائية إلى الشباب وهي ممنوعة، ولا يعرف أحد مصدرها، وأثارها الجانبية.



ولفت إلى أن بعض اللاعبين يتعاطون "حبوب منع الحمل"، ويتعاطون منشطات غالية الثمن وغير مرخصة من الوزارة، ولكن اللاعبين الشباب لا ينظرون سوى الوصول إلى المسابقات، ويجب توعيتهم لكي لا يصلو لمرحلة خطيرة.



وأوضح أن اللاعبين يستخدمون منع الحمل لأنها بـ"تنفش العضلات، وتكبر الثدي"، ويأتي على حساب رجولته لأنها تؤثر على الخصيتين، مشيرا إلى أن البعض يأخذ هرمونات الذكورة الأمر الذي يجعلهم عنيفين جدًا، وهذا تأثير هرمون الذكورة.



وحذر من خطر المكملات الغذائية، خاصة أن مرتادي المراكز الرياضية من صغار السن، لأن هذه الجرعات تؤثر على الكبد، قد يؤدي الأمر إلى الالتهاب الكبدي، وقد يصل الأمر إلى الاحتياج لزرع كبد.



وأشار إلى أن بعضهم قد يكون مصابا بتليف في الكبد وهو لا يدري، لافتا إلى أن تعاطي الهرمونات يؤدي إلى غضب شددي، وضمور في الخصية، وهلاك للكبد والكلى، موضحا أن كافة المنشطات التي يتعاطها أبطال كمال الأجسام تؤثر على وظائف الكبد، لأنه مصفى لفلترة السموم الموجودة بالجسم.









قال الدكتور محمد الحسانين استشاري أمراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، إن لاعبي كمال الأجسام ينقسمون إلى جزئين، أحدهم يعتمدون على الهرمونات، والأخرين يعتمدون على الـ"أمينو أسيد"، لافتا إلى أن الأخيرة تجارة غير مشروعة،