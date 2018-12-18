البابا: درست في المدرسة التي درس بها "زويل".. وأحب الاستماع لموسيقى فيروز



جاء ذلك في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، تعليقا على ما يحدث للحيوانات من قتل وتعذيب.



وأكد بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الشخصية المصرية لم تكن تميل إلى العنف، وحدث هناك تغير فيها نتيجة ضعف التعليم والتفكك الأسري، والانتقال من الحياة الزراعية إلى الحياة الصناعية.



ولفت البابا إلى أنه درس في مدرسة عمر مكرم، بدمنهور، في مرحلة الثانوية العامة، وهي التي تخرج منها العالم المصري الكبير أحمد زويل، ثم درس في كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، مشددا على أنه درس في "مدارس حكومية خالصة".



وكشف أنه يحب الاستماع إلى موسيقى الرحبانية، والفنانة فيروز، ولكنه ليس لديه وقت لمشاهدة برامج ترفيهية على التلفزيون، لأنه يضطر لمتابعة الإيبارشيات في الداخل والخارج.



ولفت إلى أن هناك مكتب إعلامي يتابع ما يحدث في الصحافة والإعلام، ولكن ليس لديه وقت حاليا لمتابعة الصحف ووسائل الإعلام، ولكن جريدة الأهرام هي الوحيدة التي يتابعها منذ فترة ويقرأها.





وأوضح أن أكثر الأحداث التي أسعدته الفترة الماضية هو افتتاح قناة السويس، وكان سعيدا للغاية بها، وعلى المستوى الكنسي، سعد كثيرا بتنظيم الملتقى الأول لشباب الكنيسة القبطية على مستوى العالم، مشددا على أن أكثر ما أحزنه الأعوام السابقة هو الأحداث الإرهابية بصفة عامة، التي تستهدف المسيحيين والجيش والشرطة، والمساجد والمصريين بصفة عامة، مشيرا إلى أنه دائما ما ينصح المسيحيين بالمشاركة الوطنية في المجتمع.

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إننا ننسى أحيانًا تربية الإنسان على قواعد الإنسانية، لافتا إلى أن احترام الكائن الحي، نبات وحيوان وإنسان، هو احترام لله ذاته الذي أعطى الحياة لهذا الكائن.