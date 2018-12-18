شاهدة عيان تروي تفاصيل واقعة انتحار فتاة كوبري استانلي (فيديو)



وقالت "طلعت"، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه محمد الباز، إنها كانت تأخذ صورة "سيلفي" مع شقيقها على الكوبري، فلاحظت أن فتاة ورائها تحاول القفز في الماء، وذهبت إليها للحديث معها، فقالت لها: "روحي قولي للشاب اللي هناك نيرة نطت".



وأوضحت شاهدة العيان، أنه تم إلقاء حبل للفتاة في الماء، وأيضا كرسي خشب لكي تظل عائمة، ونزل عدد من الشباب للماء حتى أنقذوها.



من جانبه، أشار مقدم البرنامج إلى أن الفتاة "نيرة" تبلغ من العمر 17 عاما، وقفزت في منطقة بها مياة ليست من السهل الغرق فيها، وهذه ليست المرة الأولى التي تحاولة إلقاء نفسها في الماء، وقد يكون لديها مشكلة معينة تحاول لفت الانتباه لها.



وشهد كوبرى ستانلى حادث سقوط فتاه من أعلى الكوبرى اشعل السوشيال ميديا وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الأخيرة، لسقوط فتاة فى مياه البحر أثناء تصويرها صورة سيلفى من أعلى سور كوبرى ستانلى.



وقام عدد كبير من الأهالى على إنقاذها وانتشالها من مياه البحر بعد استغاثاتها وقاموا بانتشالها من أسفل الكوبرى بواسطة حبال ومساعدة صيادين متواجدين بمنطقة ستانلى إلى أن وصلت الحماية المدنية وقوات الشرطة بعد انتشال الفتاة من مياه البحر.









روت شاهدة عيان على واقعة انتحار فتاة من أعلى كوبري استانلي، تدعى "سارة طلعت" تفاصيل محاولة انتحار الفتاة "نيرة".